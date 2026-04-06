Έφερε την Renault στο κέντρο της Αθήνας

rnlt© Athens: Ένα διαφορετικό κατάστημα της Renault
Η Renault επαναπροσδιορίζει την εμπειρία παρουσίασης των μοντέλων της, παρουσιάζοντας το rnlt©, ένα νέο, καινοτόμο concept store που φέρνει τη μάρκα πιο κοντά στο αστικό κοινό, σε κομβικά σημεία, υψηλής καθημερινής επισκεψιμότητας. Το rnlt© αποτελεί μια σύγχρονη και πλήρως καθηλωτική προσέγγιση στην επαφή με το αυτοκίνητο, σχεδιασμένη να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τη Renault, συνδυάζοντας τεχνολογία, design και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. 

 Σε κάθε rnlt© εκτίθενται εμβληματικά μοντέλα της Renault, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Παράλληλα, διατίθεται η συλλογή προϊόντων The Originals Renault — από συλλεκτικά μοντέλα Renault έως αξεσουάρ και είδη lifestyle — προσφέροντας στους φίλους της μάρκας τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα κομμάτι από το σύμπαν της γαλλικής φίρμας. 

Το rnlt© λειτουργεί σε πλήρη συνέργεια με το υφιστάμενο δίκτυο επίσημων διανομέων και επισκευαστών Renault. 

Η Grand Automotive Hellas, ως αποκλειστικός εισαγωγέας των Renault και Dacia στην Ελλάδα, παρακολουθώντας στενά τη διεθνή ανάπτυξη του νέου concept rnlt©, εγκαινίασε το boutique κατάστημα rnlt© στο Κολωνάκι. Με αυτό επισφραγίζεται η θέση της Ελλάδας ως κομβική αγορά στη νέα εποχή Renault, φέρνοντας τη μάρκα στο κέντρο της πόλης και δημιουργώντας έναν σύγχρονο, φιλόξενο χώρο επαφής με το κοινό. Το rnlt© στο Κολωνάκι άνοιξε τις πύλες του σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας, στη Σκουφά 8, σε απόσταση αναπνοής από τη θρυλική πλατεία. Σε μια τοποθεσία υψηλού συμβολισμού και έντονης αστικής ταυτότητας, η Renault φέρνει τη νέα φιλοσοφία λιανικής της στο κέντρο της σύγχρονης Αθήνας. 

Τα εγκαίνια του καταστήματος πραγματοποιήθηκαν από τον CEO της Renault και Chief Growth Officer του Renault Group, κ. Fabrice Cambolive, παρουσία κορυφαίων στελεχών της γαλλικής μάρκας, τα οποία εξέφρασαν τη θερμή τους υποστήριξη για την ελληνική αυτή πρωτοβουλία. 

 

 

