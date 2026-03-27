Skoda: Είναι η 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026

Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε μέσα σε δύο μήνες

Skoda: Είναι η 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026
Η Skoda επιβεβαιώνει τη δυναμική της στην ευρωπαϊκή αγορά, κατακτώντας τη 2η θέση σε πωλήσεις σε επίπεδο μάρκας για το πρώτο δίμηνο του 2026, σύμφωνα με την ACEA. Με 130.437 ταξινομήσεις στο σύνολο της αγοράς EU + EFTA + UK, η Skoda σημείωσε αύξηση +14,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενισχύοντας το μερίδιό της στο 6,7% και ξεπερνώντας παραδοσιακά ισχυρούς ανταγωνιστές.Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί συγκυριακό αποτέλεσμα, αλλά αποτυπώνει τη στρατηγική συνέπεια της μάρκας: προϊόντα υψηλής αξίας, ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και καθημερινής χρηστικότητας, και ξεκάθαρη τοποθέτηση ως μια έξυπνη και αξιόπιστη επιλογή για τον Ευρωπαίο οδηγό.

Skoda: Είναι η 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026

Η ισχυρή αύξηση των πωλήσεων (+14%) είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών, σε ένα περιβάλλον όπου αρκετοί μεγάλοι όμιλοι καταγράφουν πτώση ή στασιμότητα, επιβεβαιώνοντας ότι η Skoda όχι μόνο διατηρεί τη δυναμική της, αλλά κερδίζει συνεχώς έδαφος στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η πορεία αυτή ενισχύεται περαιτέρω από την ανανεωμένη γκάμα της μάρκας, που συνδυάζει αποδοτικούς κινητήρες, σύγχρονες τεχνολογίες, πλούσιους εξοπλισμούς και πρακτικές λύσεις καθημερινής χρήσης, καθώς και από τη σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας της στην ηλεκτροκίνηση με νέα αποδοτικά μοντέλα.Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ισχυρή πορεία, με τη Skoda να έχει κατακτήσει την 3η θέση σε συνολικές πωλήσεις στην Ευρώπη το 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση της θέσης της στην καρδιά της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης.

