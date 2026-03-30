Audi: Αύξηση εσόδων και ισχυρή ώθηση στην ηλεκτροκίνηση

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, εμπορικών πιέσεων και εντεινόμενου ανταγωνισμού, η Audi όχι μόνο διατήρησε τη δυναμική της, αλλά κατέγραψε αύξηση εσόδων και ισχυρή πρόοδο στην ηλεκτροκίνηση. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 65,5 δισ. ευρώ (2024: 64,5 δισ. ευρώ), ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 3,4 δισ. ευρώ. Το λειτουργικό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 5,1% (2024: 6,0%), επηρεασμένο κυρίως από επιβάρυνση περίπου 1,2 δισ. ευρώ λόγω των δασμών των ΗΠΑ, καθώς και από αυξημένες επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση και προβλέψεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση CO₂.



Ιδιαίτερα θετική ήταν η εξέλιξη των καθαρών ταμειακών ροών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 11,4%, φτάνοντας τα 3,4 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή λειτουργική βάση και την πειθαρχία στη διαχείριση κόστους και επενδύσεων. Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα ανήλθε σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,6 δισ. ευρώ.Το 2025 χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένη ανανέωση της γκάμας και σημαντικά νέα λανσαρίσματα. Συνολικά, η Audi παρέδωσε 1.623.551 οχήματα (2024: 1.671.218), με τη δυναμική να ενισχύεται προς το τέλος του έτους, καθώς από τον Σεπτέμβριο και μετά οι μηνιαίες παραδόσεις ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2024.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη στα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, με 223.032 οχήματα (+36% σε ετήσια βάση). Καθοριστική συμβολή είχαν τα νέα Audi Q6 e-tron (περίπου 84.000 μονάδες) και Audi A6 e-tron (περίπου 37.000 μονάδες), τα οποία ενίσχυσαν σημαντικά τη θέση της μάρκας στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών οχημάτων.



Σε επίπεδο Brand Group Progressive (Audi, Bentley, Lamborghini, Ducati), οι συνολικές παραδόσεις διαμορφώθηκαν σε 1.644.429 αυτοκίνητα και 50.895 μοτοσυκλέτες, με διαφοροποιημένη απόδοση ανά brand, αλλά συνολικά σταθερή παρουσία σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Για το 2026, η Audi προβλέπει έσοδα μεταξύ 63 και 68 δισ. ευρώ, λειτουργικό περιθώριο 6% έως 8% και καθαρές ταμειακές ροές μεταξύ 3 και 4 δισ. ευρώ. Το 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση της Audi από τη φάση ανανέωσης στη φάση πλήρους αξιοποίησης της νέας της γκάμας και των τεχνολογικών της επενδύσεων.

Με περισσότερα από 20 νέα μοντέλα την τελευταία διετία, η μάρκα διαθέτει πλέον μία από τις νεότερες και πιο ολοκληρωμένες premium προϊοντικές σειρές στην αγορά. Η στρατηγική εστιάζει στην ενίσχυση της παρουσίας σε κρίσιμες αγορές όπως οι ΗΠΑ, με νέα SUV μοντέλα όπως τα Audi Q9, νέα γενιά Audi Q7 και το νέο Audi Q3, καθώς και στην επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης μέσω νέων BEV όπως τα A6 e-tron και Q4 e-tron. Παράλληλα, στην Κίνα, η Audi ενισχύει τη στρατηγική της μέσω συνεργασιών με FAW και SAIC, αναπτύσσοντας ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικών μοντέλων και δύο παράλληλες μάρκες.



Η είσοδος της Audi στη Formula 1 το 2026 αποτελεί στρατηγική επιλογή υψηλής σημασίας. Μέσω της Audi Revolut F1 Team, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία και να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού για την επιτάχυνση της καινοτομίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα. Παράλληλα, η Formula 1 λειτουργεί ως πλατφόρμα ενίσχυσης του brand, προσεγγίζοντας νέα, δυναμικά κοινά και ενισχύοντας τη συνολική εικόνα της μάρκας.