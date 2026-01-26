H Maxus, η Honda, η Mitsubishi τώρα και στον Γέρακα

Η Automotivo στον Γέρακα επεκτείνει τη δραστηριότητά της και ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη και τη δραστηριότητά της ως επίσημος έμπορος Honda, Mitsubishi και Maxus.Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με έτος ίδρυσης το 1922, αποτελεί τον επίσημο εισαγωγέα και διανομέα στην Ελλάδα κορυφαίων διεθνών κατασκευαστών. Διακινεί επιβατικά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, μηχανές θαλάσσης, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα έργου (Honda, Mitsubishi, Volvo, Irizar κ.α.), παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις after sales σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία.

Η Automotivo, ενισχύει περαιτέρω την παρουσίας της στον κλάδο του αυτοκινήτου, καθώς από την επόμενη εβδομάδα οι εγκαταστάσεις της στον Γέρακα ,ξεκινούν επίσημα τη δραστηριοποίησή τους με εκθέματα και test drive οχήματα, Honda, Mitsubishi και Maxus.Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου πολυδιάστατου κέντρου αυτοκίνησης στην Ανατολική Αττική, προσφέροντας στους πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν πωλήσεις επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και υπηρεσίες after sales.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο και έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης, η Automotivo συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες κάθετες εγκαταστάσεις, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα και την υποστήριξη διεθνώς αναγνωρισμένων brands στην ελληνική αγορά