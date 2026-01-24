VW Golf R Black Edition: Η νέα δυναμική έκδοση-Τιμή

Με 333 άλογα και επιδόσεις που βάζουν...«φωτιά» στην άσφαλτο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.01.26 , 11:00 Zαννίνου: Ποιον παρουσιαστή χαρακτήρισε δύσκολο συνεργάτη;
24.01.26 , 09:56 Σύψας: «Η εγκεφαλίτιδα είναι μια από τις σπάνιες επιπλοκές της γρίπης»
24.01.26 , 09:20 VW Golf R Black Edition: Η νέα δυναμική έκδοση-Τιμή
24.01.26 , 09:03 Σάρον Πολάνσκι: Πώς βρήκε τραγικό θάνατο στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της
24.01.26 , 08:51 Καιρός: Σαββατοκύριακο με νεφώσεις - Από τη Δευτέρα ξανά βροχές
24.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Ιανουαρίου
23.01.26 , 23:43 Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
23.01.26 , 23:25 Ευλαμπία Ρέβη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δάκρυσε η Κατερίνα Καινούργιου
23.01.26 , 23:13 Νεαρός μοτοσικλετιστής χωρίς δίπλωμα «σπάει» τα κοντέρ στη Νέα Ιωνία
23.01.26 , 23:05 Κατερίνα Ζαρίφη: «Είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα γίνω μάνα»
23.01.26 , 22:51 Kορυδαλλός: Φαρμακοποιός Έβαλε Τις Φωνές Και Έδιωξε Ληστή
23.01.26 , 22:47 Βίντεο Με Λύκους Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
23.01.26 , 22:37 Οικονομάκου - Τσερέλα: Καυτά φιλιά με φόντο τον Πύργο του Άιφελ!
23.01.26 , 22:11 Βαθιά ανάσα στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για το ένα βήμα πίσω του Τραμπ
23.01.26 , 21:40 Πρόταση γάμου στο Deal - Η παίκτρια αιφνιδιάστηκε από τον σύντροφό της
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Κατερίνα Ζαρίφη: «Είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα γίνω μάνα»
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζε ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
To κόλπο της Χατζίδου για να φαίνονται τα μαλλιά της πάντα περιποιημένα
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»
Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 24.01.26, 11:20
VW Golf R Black Edition: Η νέα δυναμική έκδοση-Τιμή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Volkswagen Golf R αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς στην κατηγορία των σπορ compact μοντέλων, εκφράζοντας με συνέπεια την κορυφαία πλευρά της απόδοσης και της τεχνολογίας στη γκάμα της Volkswagen. Σήμερα, ο χαρακτήρας του ενισχύεται περαιτέρω με την ειδική έκδοση Golf R Black Edition, που προσθέτει έναν πιο έντονο και ξεκάθαρο σχεδιαστικό τόνο στην ήδη δυναμική του ταυτότητα.

VW Golf R Black Edition: Η νέα δυναμική έκδοση-Τιμή

Το Golf R εξοπλίζεται με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2.0 TSI, αποδίδοντας 245 kW (333 PS) και 420 Nm ροπής, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 4,6 δευτερόλεπτα. Η βασική τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 250 km/h, ενώ με το πακέτο R-Performance μπορεί να φτάσει έως τα 270 km/h, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου.

VW Golf R Black Edition: Η νέα δυναμική έκδοση-Τιμή

Η μετάδοση της ισχύος πραγματοποιείται μέσω του επτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη DSG, σε συνδυασμό με την εξελιγμένη τετρακίνηση 4MOTION με R-Performance Torque Vectoring, η οποία κατανέμει ενεργά τη ροπή στους πίσω τροχούς, ενισχύοντας την ευστάθεια, την ακρίβεια και την αίσθηση ελέγχου σε κάθε οδηγική συνθήκη.

VW Golf R Black Edition: Η νέα δυναμική έκδοση-Τιμή

Πέρα από τις απόλυτες επιδόσεις, το Golf R εκφράζει τη σύγχρονη προσέγγιση της Volkswagen στην οδηγική απόλαυση: ισχύς που αξιοποιείται με έλεγχο, τεχνολογία που λειτουργεί υποστηρικτικά και πλαίσιο ρυθμισμένο ώστε να ισορροπεί δυναμισμό και καθημερινή χρηστικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς μέσα στη γκάμα της μάρκας, αναδεικνύοντας το εύρος και το βάθος της φιλοσοφίας της.

VW Golf R Black Edition: Η νέα δυναμική έκδοση-Τιμή

Η Golf R Black Edition ,ε τιμή στα 71300 ευρώ απευθύνεται σε οδηγούς που γνωρίζουν ήδη τι εκπροσωπεί το Golf R και επιλέγουν μια ακόμη πιο καθαρή, δυναμική έκφραση της απόδοσης και της τεχνολογίας, όπου η δύναμη συνδυάζεται με σχεδιαστική αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
VW GOLF R BLACK EDITION
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΤΙΜΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top