VW Golf R Black Edition: Η νέα δυναμική έκδοση-Τιμή

Το Volkswagen Golf R αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς στην κατηγορία των σπορ compact μοντέλων, εκφράζοντας με συνέπεια την κορυφαία πλευρά της απόδοσης και της τεχνολογίας στη γκάμα της Volkswagen. Σήμερα, ο χαρακτήρας του ενισχύεται περαιτέρω με την ειδική έκδοση Golf R Black Edition, που προσθέτει έναν πιο έντονο και ξεκάθαρο σχεδιαστικό τόνο στην ήδη δυναμική του ταυτότητα.

Το Golf R εξοπλίζεται με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2.0 TSI, αποδίδοντας 245 kW (333 PS) και 420 Nm ροπής, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 4,6 δευτερόλεπτα. Η βασική τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 250 km/h, ενώ με το πακέτο R-Performance μπορεί να φτάσει έως τα 270 km/h, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου.

Η μετάδοση της ισχύος πραγματοποιείται μέσω του επτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη DSG, σε συνδυασμό με την εξελιγμένη τετρακίνηση 4MOTION με R-Performance Torque Vectoring, η οποία κατανέμει ενεργά τη ροπή στους πίσω τροχούς, ενισχύοντας την ευστάθεια, την ακρίβεια και την αίσθηση ελέγχου σε κάθε οδηγική συνθήκη.

Πέρα από τις απόλυτες επιδόσεις, το Golf R εκφράζει τη σύγχρονη προσέγγιση της Volkswagen στην οδηγική απόλαυση: ισχύς που αξιοποιείται με έλεγχο, τεχνολογία που λειτουργεί υποστηρικτικά και πλαίσιο ρυθμισμένο ώστε να ισορροπεί δυναμισμό και καθημερινή χρηστικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς μέσα στη γκάμα της μάρκας, αναδεικνύοντας το εύρος και το βάθος της φιλοσοφίας της.

Η Golf R Black Edition ,ε τιμή στα 71300 ευρώ απευθύνεται σε οδηγούς που γνωρίζουν ήδη τι εκπροσωπεί το Golf R και επιλέγουν μια ακόμη πιο καθαρή, δυναμική έκφραση της απόδοσης και της τεχνολογίας, όπου η δύναμη συνδυάζεται με σχεδιαστική αυτοπεποίθηση.