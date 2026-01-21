Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 - Τιμές

Το πενταθέσιο, οικογενειακό EX60 βάζει τέλος στο άγχος της αυτονομίας, παρέχει πρωτοποριακή εμπειρία χρήστη και αντιπροσωπεύει το νέο πρότυπο στην ασφάλεια. Επίσης, τοποθετεί για πρώτη φορά τη Volvo Cars στη μεγαλύτερη ηλεκτρική κατηγορία παγκοσμίως, επιτρέποντάς της να διευρύνει σε σημαντικό βαθμό την αγορά στην οποία μπορεί να απευθυνθεί και το μερίδιό της στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το χαμηλό εμπρός μέρος, η επικλινής γραμμή της οροφής και οι σφηνοειδείς πλευρές του αμαξώματος συμβάλλουν στην καλύτερη αεροδυναμική απόδοση. Το EX60 γλιστρά μέσα στον αέρα και έχει έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συντελεστή οπισθέλκουσας, 0,26, ο οποίος συνεισφέρει στην επίτευξη της καλύτερης αυτονομίας στην κατηγορία.

Στο εσωτερικό, το EX60 είναι υπόδειγμα πρακτικότητας και πολυχρηστικής διαμόρφωσης. Το μακρύ μεταξόνιο και το επίπεδο δάπεδο δημιουργούν πολύ περισσότερο χώρο στο πίσω μέρος, έναν μεγάλο χώρο αποσκευών και διάφορους έξυπνους χώρους αποθήκευσης για προσωπικά αντικείμενα. Ως το πιο έξυπνο αυτοκίνητο της Volvo Cars μέχρι σήμερα, το EX60 εξοπλίζεται με υπερσύγχρονη τεχνολογία που σχεδιάστηκε για να βελτιώνει τη ζωή σας πίσω από το τιμόνι. Το EX60 υποστηρίζεται από την τελευταία εκδοχή του HuginCore, του κεντρικού συστήματος της Volvo Cars, το οποίο δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να σκέφτεται, να επεξεργάζεται και να δρα. Ενσωματώνει την προσέγγιση της εταιρείας στην τεχνολογική εξέλιξη, συνδυάζοντας εσωτερική ανάπτυξη και συνεργασία με πρωτοπόρους της τεχνολογίας, όπως η Google, η NVIDIA και η Qualcomm Technologies Inc.

Το EX60 είναι το πρώτο μοντέλο Volvo που λανσάρεται με Gemini, τον νέο βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google. Το Gemini ενσωματώνεται σε βάθος στο αυτοκίνητό σας και σας προσφέρει δυνατότητα φυσικής και εξατομικευμένης συνομιλίας, χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε συγκεκριμένες εντολές. Το λανσάρισμα του Gemini αντανακλά τη μακρόχρονη σχέση ανάμεσα στη Volvo Cars και την Google, καθώς και το κύρος της Volvo Cars ως βασικού συνεργάτη εξέλιξης και φορέα μιας από τις hardware πλατφόρμες αναφοράς για το Android™ Automotive OS.

Το EX60 περιλαμβάνει επίσης εμπειρία χρήστη με την πιο άμεση απόκριση που είχε ένα Volvo μέχρι σήμερα. Το σύστημα infotainment λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς καθυστέρηση: οι οθόνες ανταποκρίνονται γρήγορα, οι χάρτες φορτώνουν αμέσως, οι φωνητικοί βοηθοί κατανοούν καλύτερα τους επιβάτες.Για τους λάτρεις της μουσικής, το EX60 είναι εξαιρετική επιλογή, διαθέτοντας ένα premium ηχοσύστημα Bowers & Wilkins με 28 ηχεία. Για πρώτη φορά σε ένα Volvo, αυτό το σύστημα περιλαμβάνει επίσης ηχεία στα προσκέφαλα και για τα τέσσερα κύρια καθίσματα. Το EX60 θα είναι το πρώτο Volvo με προεγκατεστημένο Apple Music με Dolby Atmos, παρέχοντας μία συναρπαστική εμπειρία Χωρικού Ήχου.

Το EX60 έχει την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του. Μπορεί να διανύσει έως και 810 χιλιόμετρα με μόνο μία φόρτιση, στη διάταξη με κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD). Όχι μόνο καλύπτει μεγαλύτερη απόσταση σε σύγκριση με κάθε άλλο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχει δημιουργήσει ποτέ η Volvo Cars, αλλά υπερτερεί έναντι των ανταγωνιστών του που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, ορίζοντας νέο πρότυπο στην κατηγορία του.Η ίδια προσέγγιση, χωρίς συμβιβασμούς, αντανακλάται και στην ταχύτητα φόρτισης. Μία σύντομη στάση για καφέ είναι αρκετή για επαναφόρτιση και επιστροφή στον δρόμο. Το EX60 μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χλμ αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, με χρήση ταχυφορτιστή 400kW.

Το EX60 διατίθεται με τρεις διαφορετικές εκδόσεις ως προς το σύστημα κίνησης. Η P12 AWD Electric προσφέρει την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία με έως και 810 χλμ, ενώ η P10 AWD Electric σημειώνει αυτονομία έως και 660 χλμ. Η έκδοση P6 Electric με κίνηση στους πίσω τροχούς παρέχει αυτονομία έως και 620 χλμ.

Στο στάδιο της παραγγελίας, η εμπειρία του νέου πελάτη διαμορφώθηκε για να παρέχει απλότητα, διαφάνεια και ακρίβεια στην παράδοση. Η προσφορά δίνει στους πελάτες διαφάνεια ως προς την τιμή, σαφήνεια σε σχέση με τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στο αυτοκίνητό τους και χρόνο παράδοσης που έχει προβλεφθεί με ακρίβεια. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν αυτοκίνητα που έχουν προ-διαμορφωθεί και είναι ετοιμοπαράδοτα, ενώ έχουν πάντοτε και την επιλογή να διαμορφώσουν πλήρως ένα αυτοκίνητο, με ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

Το EX60 έρχεται με 10 χρόνια εγγύησης για την μπαταρία. Στη Σουηδία, το EX60 θα διατίθεται επίσης με τρία χρόνια δωρεάν οικιακής φόρτισης. Αυτή η προσφορά εφαρμόζεται άμεσα σε ιδιώτες πελάτες στη Σουηδία, προτού γίνει διαθέσιμη σε άλλες αγορές.

Ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στην αγορά

Χάρη στο HuginCore, το EX60 κατακτά νέα επίπεδα ασφαλείας αξιολογώντας συνεχώς τον κόσμο γύρω του, μέσω της ευρείας σειράς αισθητήρων που διαθέτει. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο με ξεκάθαρη και ακριβή κατανόηση του περιβάλλοντός του.Η ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής, παγκόσμια πρωτιά και βραβευμένη καινοτομία της Volvo Cars, προσφέρει πιο έξυπνη και πιο εξατομικευμένη προστασία στις εμπρός θέσεις επιβατών. Στον πυρήνα της δομής ασφαλείας του EX60 βρίσκεται ο κλωβός ασφαλείας, ενισχυμένος με βοριούχο χάλυβα. Στο εσωτερικό, υπερσύγχρονα στοιχεία συγκράτησης συνεργάζονται για να συμβάλουν στη βέλτιστη προστασία.

Τέλος, το EX60 έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Θα επωφελείται από τακτικές ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις, κάτι που σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο που είναι ήδη σπουδαίο από την πρώτη στιγμή θα γίνεται καλύτερο όσο περνά ο χρόνος. Το EX60 είναι τώρα διαθέσιμο για παραγγελία σε ευρωπαϊκές αγορές, με την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών να ακολουθεί στο τέλος της άνοιξης. Η παραγωγή του ξεκινά την άνοιξη, στο εργοστάσιο της Volvo Cars στη Σουηδία. Οι παραδόσεις των εκδόσεων P6 και P10 στους πελάτες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι, με την έκδοση P12 να ακολουθεί σύντομα.





Το νέο Volvo EX60 είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, από 60.900 ευρώ για την έκδοση P6. Το P10 ξεκινά από 66.500 ευρώ. Η έκδοση P12 ξεκινά από 72.700 ευρώ. Η έκδοση Cross Country διατίθεται μόνο σε τετρακίνητες εκδόσεις, με επιπλέον κόστος 3.000 ευρώ. Αργότερα θα προστεθεί στην γκάμα και η βασική έκδοση «Core» που θα είναι σε χαμηλότερη τιμή.