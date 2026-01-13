Audi Revolut F1 Team: Ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up

Σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 11:53 Σκότωσε τον αδερφό και την οικογένειά του για να καλύψει τη σχέση του
13.01.26 , 11:46 Φτιάξε μόνος/ η σου ρολό κιμά γεμιστό με αυγά και μπέικον
13.01.26 , 11:40 Ενέσεις απώλειας βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματήσετε;
13.01.26 , 11:35 Άννα Βίσση για τη νέα της καλλιτεχνική στέγη: «O χώρος θα αλλάξει τελείως»
13.01.26 , 11:29 Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο άνδρας που καταγράφηκε με την 16χρονη
13.01.26 , 11:28 Γκάφα της ΕΡΤ: Έδειξαν επεισόδια από συναυλία του ΛΕΞ αντί για... Ιράν!
13.01.26 , 11:23 Άση Μπήλιου: Τρίτη και 13 με Σελήνη στον Σκορπιό - Ποια ζώδια επηρεάζει;
13.01.26 , 11:20 Όλες οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
13.01.26 , 11:04 Ο Τέλειος Φόνος - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο ELIART
13.01.26 , 11:01 Πανελλαδική απεργία ταξί: Τραβούν «χειρόφρενο» για 48 ώρες
13.01.26 , 10:48 Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»
13.01.26 , 10:44 Κωνσταντίνος Αρτσίτας: Όσα είπε για τη Μαλέσκου και τον Κωνσταντάρα
13.01.26 , 10:36 Αννίτα Πάνια: «Η προσωπική μου ζωή αυτήν τη στιγμή είναι χωρίς τίτλο»
13.01.26 , 10:13 Γρίπη και RSV: Συμπτώματα και σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν
13.01.26 , 10:03 Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για την ακύρωση της περιοδείας με τον Χαρούλη
Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο άνδρας που καταγράφηκε με την 16χρονη
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Γρίπη και RSV: Συμπτώματα και σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν
Κλέων Γρηγοριάδης: «Νομίζω είμαι σε μαύρη λίστα για τηλεοπτικές προτάσεις»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Audi Revolut F1 Team ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Audi Revolut F1 Team ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up (πρώτη εκκίνηση της μονάδας ισχύος εντός του chassis) του μονοθεσίου της για τη σεζόν 2026, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 της FIA. Το γεγονός πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Hinwil και αποτέλεσε την πρώτη φορά που η Audi Power Unit λειτούργησε πλήρως ενσωματωμένη στο chassis, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του project από τη φάση του σχεδιασμού στη δυναμική πραγματικότητα.

Audi Revolut F1 Team: Ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up
Το fire-up αποτελεί θεμελιώδες ορόσημο σε κάθε πρόγραμμα Formula 1, καθώς επικυρώνει την πολυετή εξέλιξη του project και επιβεβαιώνει την επιτυχημένη ενσωμάτωση των βασικών συστημάτων. Για το project της Audi στη Formula 1, το συγκεκριμένο ορόσημο αποτελεί το απτό αποτέλεσμα εντατικής, διατμηματικής συνεργασίας μεταξύ του τμήματος συστημάτων κίνησης στο Neuburg της Γερμανίας, της ομάδας πλαισίου στο Hinwil της Ελβετίας, καθώς και του νέου Τεχνικού Κέντρου στο Bicester του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όπου το μονοθέσιο «παίρνει ζωή» για πρώτη φορά, την κορύφωση της δουλειάς και της αφοσίωσης εκατοντάδων ανθρώπων σε όλο το εύρος του project.

Audi Revolut F1 Team: Ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up
Η επίτευξη αυτού του ορόσημου θέτει μια σταθερή τεχνική βάση, καθώς η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της μεγάλης αλλαγής κανονισμών στη Formula 1 το 2026. Η επιτυχής λειτουργία της ενσωματωμένης μονάδας ισχύος αποτελεί σαφή ένδειξη της ακρίβειας και της αποφασιστικότητας με τις οποίες προχωρά το project.Με την επίτευξη αυτού του βασικού στόχου, η Audi Revolut F1 Team συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία της για τη σεζόν του ντεμπούτου της. Το επόμενο σημαντικό ορόσημο είναι η παγκόσμια παρουσίαση της ομάδας, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου 2026, όπου θα αποκαλυφθεί επίσημα η τελική αγωνιστική εμφάνιση (livery) και η οπτική ταυτότητα στην πίστα, ενόψει της πρώτης κοινής δοκιμαστικής περιόδου στη Βαρκελώνη σ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
AUDI REVOLUT F1 TEAM
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ FORMULA 1
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top