Omoda & Jaecoo: Τώρα είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσετε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Omoda & Jaecoo παρουσιάζει τα O’Joy Deals που προσφέρουν μοναδικά οφέλη τιμής και κάνουν την απόκτηση ενός νέου και σύγχρονου SUV Omoda ή Jaecoo πιο εύκολη και προσιτή από ποτέ. Τα O’Joy Deals αφορούν συνολικά 6 μοντέλα και εκδόσεις Omoda και Jaecoo και προσφέρουν συνολική επιδότηση από 2.500€ μέχρι 7.500€ ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση. Για το ηλεκτρικό OMODA 5 EV οι προσφορές των O’Joy Deals συνδυάζονται με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και απόσυρση παλαιού οχήματος, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερο όφελος. Τα O’Joy Deals ισχύουν για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων και αφορούν αγορές με εφάπαξ πληρωμή. 

Omoda & Jaecoo: Τώρα είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσετε

Το Omoda 5 EV Comfort, ένα μοντέλο που συνδυάζει μεγάλη αυτονομία, εντυπωσιακή σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας, προσφέρεται με όφελος 7.500€, μειώνοντας την τιμή του από 37.500€ στα 30.000€, ενώ σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και την απόσυρση παλαιού οχήματος, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 25.500€. Η έκδοση Premium προσφέρεται στα 32.000€ (από 39.500€ με όφελος 7.500€), ενώ με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» η τελική τιμή είναι 27.500€. 

Omoda & Jaecoo: Τώρα είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσετε

Το Jaecoo 7 Luxury διατίθεται με όφελος 5.000€, μειώνοντας την τιμή του από 33.900€ στα 28.900€. Εξοπλισμένο με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.6 λίτρων, προσφέρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ισχύ και άνεση, αποτελώντας ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα SUV με premium χαρακτήρα, υψηλές επιδόσεις και δυνατότητα κίνησης παντού, εντός και εκτός δρόμου. Η έκδοση Exclusive διατίθεται με όφελος 2.500€ στα 35.400€ (από 37.900€). 

Omoda & Jaecoo: Τώρα είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσετε

Το Jaecoo 7 SHS Select συνδυάζει απόδοση, αυτονομία και οικονομία, προσφέροντας όφελος 6.000€ που μειώνει την τιμή του από 39.490€ στα 33.490€, ενώ η έκδοση Exclusive διατίθεται με όφελος 4.000€ στα 38.490€. Η υβριδική Super Hybrid τεχνολογία του (SHS) εξασφαλίζει αποδοτική κατανάλωση και εξαιρετική οδηγική εμπειρία, ενώ η στιβαρή κατασκευή και ο πολυτελής εσωτερικός διάκοσμος ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση άνεσης και ασφάλειας. 

Για όσους επιθυμούν ευελιξία στην απόκτηση του νέου τους οχήματος, η Omoda & Jaecoo προσφέρει την επιλογή μίας ξεχωριστής λύσης χρηματοδότησης χωρίς επιβάρυνση από τόκους. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Προκαταβολή από 35%.Διάρκεια δανείου από 12 έως 60 μήνες.Σταθερό επιτόκιο πελάτη 0,0% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75).Διαχειριστικά έξοδα: €280 

Με τα νέα O’Joy Deals, η Omoda & Jaecoo ανοίγει τον δρόμο για μία νέα εμπειρία αγοράς αυτοκινήτου με περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερα οφέλη και μηδενικούς περιορισμούς, συνοδευόμενη από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση καθώς και 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας και εξαρτημάτων υψηλής τάσης για τα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα. Όλα τα οχήματα πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας με πέντε αστέρια NCAP. Την αξιοπιστία αυτή ενισχύει ο όμιλος Emil Frey, εισαγωγέας των Omoda και Jaecoo καθώς και της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας άμεση διαθεσιμότητα και ταχεία υποστήριξη ανταλλακτικών. 

 

OMODA & JAECOO:
 |
O’JOY DEALS
 |
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
