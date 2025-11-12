Το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου με 30 συμμετοχές

Το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου ο πέμπτος και τελευταίος γύρος του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος της φετινής χρονιάς συγκέντρωσε 30 συμμετοχές. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου, διοργανώνεται από το αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και την υποστήριξη του Δήμου Πύργου.

Πεδίο δράσης του αγώνα θα αποτελέσει η διαδρομή «Γούμερο-Κλινδιά», μήκους 15,77 χιλιομέτρων, μια ειδική η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πρωταθληματικό Ολυμπιακό Ράλλυ τον περασμένο Απρίλιο. Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, το πρώτο αγωνιστικό θα αναχωρήσει από το Service Park, το οποίο θα βρίσκεται στο χώρο της Πανήγυρης «Βάραγκα» στις 08:30 και θα πραγματοποιήσει το πρώτο πέρασμα από τη διαδρομή.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο ακόμη διελεύσεις από την Ειδική Διαδρομή «Γούμερο-Κλινδιά», με το πρώτο αγωνιστικό να τερματίζει στο Κέντρο «Νόστος» στις 14:30. Η απονομή των επάθλων είναι προγραμματισμένη για τις 16:30 στο Κέντρο «Νόστος» στη Νέα Πέρσαινα. Ο αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 47,31 αγωνιστικά χιλιόμετρα, ενώ το συνολικό μήκος του ανέρχεται σε 185,19 χλμ.