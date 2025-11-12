Το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου με 30 συμμετοχές

Η πίστα και οι δυσκολίες

Αυτοκινητο
Το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου με 30 συμμετοχές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου ο πέμπτος και τελευταίος γύρος του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος της φετινής χρονιάς συγκέντρωσε 30 συμμετοχές. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου, διοργανώνεται από το αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και την υποστήριξη του Δήμου Πύργου.

Το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου με 30 συμμετοχές

Πεδίο δράσης του αγώνα θα αποτελέσει η διαδρομή «Γούμερο-Κλινδιά», μήκους 15,77 χιλιομέτρων, μια ειδική η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πρωταθληματικό Ολυμπιακό Ράλλυ τον περασμένο Απρίλιο. Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, το πρώτο αγωνιστικό θα αναχωρήσει από το Service Park, το οποίο θα βρίσκεται στο χώρο της Πανήγυρης «Βάραγκα» στις 08:30 και θα πραγματοποιήσει το πρώτο πέρασμα από τη διαδρομή.

Το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου με 30 συμμετοχές

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο ακόμη διελεύσεις από την Ειδική Διαδρομή «Γούμερο-Κλινδιά», με το πρώτο αγωνιστικό να τερματίζει στο Κέντρο «Νόστος» στις 14:30. Η απονομή των επάθλων είναι προγραμματισμένη για τις 16:30 στο Κέντρο «Νόστος» στη Νέα Πέρσαινα. Ο αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 47,31 αγωνιστικά χιλιόμετρα, ενώ το συνολικό μήκος του ανέρχεται σε 185,19 χλμ.

Διαβάστε περισσότερα:
31Ο ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΠΥΡΓΟΥ
 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
 |
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Back to Top