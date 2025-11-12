Hyundai Motor Europe: Κορυφαίος εργοδότης στη Γερμανία

Η βράβευση της Hyundai Motor Europe ως Κορυφαίος Εργοδότης αναδεικνύει την αφοσίωση ενός οργανισμού σε έναν καλύτερο κόσμο εργασίας και το επιδεικνύει αυτό μέσω εξαιρετικών πολιτικών και πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού.

Το πρόγραμμα του Top Employers Institute πιστοποιεί οργανισμούς με βάση τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα της Έρευνας Βέλτιστων Πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτή η έρευνα καλύπτει έξι τομείς ανθρώπινου δυναμικού που αποτελούνται από 20 ενότητες, όπως η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Περιβάλλον Εργασίας, η Απόκτηση Ταλέντων, η Μάθηση, η Ποικιλομορφία, η Ισότητα και η Ένταξη, η Ευημερία και άλλα.

Με αυτήν την βράβευση, η Hyundai Motor Europe ενισχύει τη θέση της ως εργοδότης στην Ευρώπη. Η εταιρεία παραμένει αφοσιωμένη στην προώθηση της συμμετοχικότητας, της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της ευημερίας των εργαζομένων, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τις ομάδες της ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον της κινητικότητας στην Ευρώπη.Το πρόγραμμα έχει πιστοποιήσει και βραβεύσει πάνω από 2.400 κορυφαίους εργοδότες σε 125 χώρες/περιοχές σε πέντε ηπείρους.