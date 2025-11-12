Hyundai Motor Europe: Κορυφαίος εργοδότης στη Γερμανία

Οι εργαζόμενοί είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας της εταιρείας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 11:26 Πρόστιμο «μαμούθ» 1,7 εκατ. ευρώ σε 63χρονο - Κρατούσε αιχμάλωτες 58 γάτες
12.11.25 , 11:23 Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα αξιολογήσω τα λάθη του ΣΚΑΙ»
12.11.25 , 11:18 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
12.11.25 , 11:12 Κωνσταντάρας: «Στενάχωρες οι αποχωρήσεις από την εκπομπή του Τσουρού»
12.11.25 , 10:58 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
12.11.25 , 10:43 Σύνδρομο «άτσαλου παιδιού»: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση της DCD
12.11.25 , 10:42 Επιστρέφουν τα Υπέροχα Πλάσματα: Η Μυρτώ Αλικάκη έγινε πάλι «Μητσάκι»
12.11.25 , 10:41 Νανά Παλαιτσάκη: Οι ευχές στην Καινούργιου, ο Τσουρός και η Στεφανίδου
12.11.25 , 10:38 Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν
12.11.25 , 10:38 Θλίψη για την Αναστασία: Πέθανε περιμένοντας δεύτερο μόσχευμα πνεύμονα
12.11.25 , 10:12 Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
12.11.25 , 10:00 «Σκούρα» τα πράγματα για πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
12.11.25 , 09:59 Hyundai Motor Europe: Κορυφαίος εργοδότης στη Γερμανία
12.11.25 , 09:54 Κουτσελίνη: «Θυμάμαι ακόμη τη μέρα που ο μικρός Ανδρέας ήρθε στην εκπομπή»
12.11.25 , 09:45 Ιόλη Χιωτίνη: Οι σπουδές, το ύψος και η συμμετοχή της στο Cash or Trash
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τα δύο μέτρα ο 3χρονος κι ο θείος του
Νέο look! Η Κατερίνα Καινούργιου ανανέωσε τα μαλλιά της & λάμπει
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Θλίψη για την Αναστασία: Πέθανε περιμένοντας δεύτερο μόσχευμα πνεύμονα
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
Βασιλική Μιλλούση: Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της - «Έχω σοκαριστεί»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 11.11.25, 09:59
Hyundai Motor Europe: Κορυφαίος εργοδότης στη Γερμανία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η βράβευση της Hyundai Motor Europe ως Κορυφαίος Εργοδότης αναδεικνύει την αφοσίωση ενός οργανισμού σε έναν καλύτερο κόσμο εργασίας και το επιδεικνύει αυτό μέσω εξαιρετικών πολιτικών και πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού.

Το πρόγραμμα του Top Employers Institute πιστοποιεί οργανισμούς με βάση τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα της Έρευνας Βέλτιστων Πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτή η έρευνα καλύπτει έξι τομείς ανθρώπινου δυναμικού που αποτελούνται από 20 ενότητες, όπως η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Περιβάλλον Εργασίας, η Απόκτηση Ταλέντων, η Μάθηση, η Ποικιλομορφία, η Ισότητα και η Ένταξη, η Ευημερία και άλλα.

Hyundai Motor Europe: Κορυφαίος εργοδότης στη Γερμανία

Με αυτήν την βράβευση, η Hyundai Motor Europe ενισχύει τη θέση της ως εργοδότης στην Ευρώπη. Η εταιρεία παραμένει αφοσιωμένη στην προώθηση της συμμετοχικότητας, της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της ευημερίας των εργαζομένων, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τις ομάδες της ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον της κινητικότητας στην Ευρώπη.Το πρόγραμμα έχει πιστοποιήσει και βραβεύσει πάνω από 2.400 κορυφαίους εργοδότες σε 125 χώρες/περιοχές σε πέντε ηπείρους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HYUNDAI
 |
HYUNDAI MOTOR EUROPE
 |
BΡΑΒΕΙΟ
 |
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top