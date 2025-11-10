Όμιλος Σαρακάκη και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: “In Motion for Safety”

Τι λένε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 10:46 Στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη: «Είμαι έτοιμη να δω τους κατηγορούμενους»
10.11.25 , 10:37 Συγκινεί ο Κώστας Σαμαράς για την αδερφή του: «Σήμερα θα είχες γενέθλια»
10.11.25 , 10:36 Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες – Απολογούνται δύο άτομα
10.11.25 , 10:24 Τσιμτσιλή - Σοφός - Σρόιτερ - Μπούκη: Λαμπερή έξοδος στο θέατρο!
10.11.25 , 10:22 Εγκλωβισμένες στις Φιλιππίνες Ναθαναήλ και Γεωργιάδου, λόγω του τυφώνα
10.11.25 , 10:07 Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε ότι περιμένει κορίτσι! - «Νιώθω ευλογημένη»
10.11.25 , 09:59 BBC: Παραίτηση του γενικού διευθυντή & της CEO για μοντάζ σε ομιλία Τραμπ
10.11.25 , 09:51 Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
10.11.25 , 09:49 Νόνη Δούνια: Ποια είναι η σχέση της με τον Κώστα Τσουρό;
10.11.25 , 09:44 Γραμμέλη: «Πιστεύω πως ζούμε από τις τελευταίες χρονιές του infotainment»
10.11.25 , 09:23 Αντωνά για το τηλεοπτικό της μέλλον: «Θα δούμε τι θα φέρει ο Αϊ-Βασίλης»
10.11.25 , 09:22 O Έβανς έκανε το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα
10.11.25 , 09:21 Χατζίδου για Καινούργιου: «Με το καλό!» - Το σχόλιο για το... ροζ δέντρο
10.11.25 , 09:20 Βραδινή έξοδος για Λιάγκα - Αντωνά και Λάζαρη- Αραβανή
10.11.25 , 09:20 Παναγιώτης Καραΐσκος: «Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο»
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε ότι περιμένει κορίτσι! - «Νιώθω ευλογημένη»
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Βραδινή έξοδος για Λιάγκα - Αντωνά και Λάζαρη- Αραβανή
Εγκλωβισμένες στις Φιλιππίνες Ναθαναήλ και Γεωργιάδου, λόγω του τυφώνα
Τσιμτσιλή - Σοφός - Σρόιτερ - Μπούκη: Λαμπερή έξοδος στο θέατρο!
Νότης Σφακιανάκης: Γιατί δε βρέθηκε στο τελευταίο «αντίο» της συζύγου του
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Noεμβρίου
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 07.11.25, 13:01
Όμιλος Σαρακάκη και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: “In Motion for Safety”
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Εταιρικής Υπευθυνότητας: “In Motion for Safety”, ανακοινώνει τη συνεργασία του με το κορυφαίο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στόχος της δράσης “In Motion for Safety” είναι η καλλιέργεια Κουλτούρας Ασφαλούς Οδήγησης και η διαμόρφωση Ασφαλούς Οδηγικής Συμπεριφοράς στη νέα γενιά οδηγών και αναβατών και συνεπώς η μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

Το επόμενο διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι ανοιχτό στο κοινό και η παρακολούθηση είναι εντελώς δωρεάν. Θα πραγματοποιηθεί: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 15:00 – 18:00 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεγάλο Αμφιθέατρο, Κτήριο Λαμπαδάριο.Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου

Όμιλος Σαρακάκη και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: “In Motion for Safety”
Ομιλητές και Εκπαιδευτές θα είναι οι:- Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο- Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης - Ιδρυτικό μέλος Σχολής Οδικής Συμπεριφοράς «Ιαβέρης», Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Μελετών και Εντεταλμένος στα θέματα Οδικής Ασφάλειας- Σπύρος Κούτρας - Εκπαιδευτής Οδηγικής Ασφάλειας Μοτοσυκλετιστών California Superbike School, Ιδρυτής Σχολής Εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας City Art- Συντονιστής ο Τάκης Πουρναράκης - Δημοσιογράφος - Ανταποκριτής Formula 1, Μηχανολόγος – Μηχανικός, Καθηγητής Αθλητικής Δημοσιογραφίας, Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ.Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

H πρωτοβουλία “In Motion for Safety” του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενώ παράλληλα, συνδέεται και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών:Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

Τι λένε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τα Τροχαία Ατυχήματα στην Ελλάδα

Δυστυχώς, τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2024, είναι άκρως απογοητευτικά καθώς υπήρξε αύξηση 7,5% στα τροχαία ατυχήματα σε σύγκριση με το 2023 και 2,9% αύξηση στους νεκρούς.

Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2024: 11.346 τροχαία ατυχήματα με 665 νεκρούς, 546 βαριά τραυματίες, 12.880 ελαφρά τραυματίες.

Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2023: 10.553 τροχαία ατυχήματα με 646 νεκρούς, 659 βαριά τραυματίες, 12.156 ελαφρά τραυματίες.

Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2022: 10.487 ατυχήματα με 654 νεκρούς, 664 βαριά τραυματίες, 11.961 ελαφρά τραυματίες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 |
“IN MOTION FOR SAFETY”
 |
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top