Renault 4 E-Tech Electric: Στους φιναλίστ για «Car of the Year 2026»

Αμιγώς ηλεκτρικό με ρετρό σχεδίαση

Renault 4 E-Tech Electric: Στους φιναλίστ για «Car of the Year 2026»
Το Renault 4 E-Tech Electric συγκαταλέγεται στους επτά φιναλίστ για το βραβείο Car of the Year 2026. Η επιτροπή, που αποτελείται από 57 δημοσιογράφους από 23 ευρωπαϊκές χώρες, αξιολόγησε 35 μοντέλα προτού αναδείξει την τελική επτάδα. Ο νικητής θα διαδεχθεί τα Renault Scenic E-Tech Electric (νικητής 2024) και Renault 5 E-Tech Electric / Alpine A290 (νικητές 2025). Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 9 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο του Σαλονιού Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Πέντε συνεχόμενες χρονιές στις κορυφαίες θέσεις

Η παρουσία της Renault στους φιναλίστ για 5η συνεχή χρονιά επιβεβαιώνει τη συνέπεια και τη δύναμη της στρατηγικής της, όπως αυτή αποτυπώνεται στη γκάμας της:

· 2022: Mégane E-Tech Electric

· 2023: Austral E-Tech Full Hybrid

· 2024: Scenic E-Tech Electric (νικητής)

· 2025: Renault 5 E-Tech Electric (νικητής μαζί με το Alpine A290)

· 2026: Renault 4 E-Tech Electric

Η πιο ευέλικτη compact ηλεκτρική πρόταση της κατηγορίας

Αντλώντας έμπνευση από το DNA του εμβληματικού Renault 4, το νέο Renault 4 E-Tech Electric επαναπροσδιορίζει τον χαρακτήρα του compact SUV, ως ένα ευέλικτο, αμιγώς ηλεκτρικό και πλήρως συνδεδεμένο αυτοκίνητο. Το ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό του προσφέρει μήκος φόρτωσης 2,20 μ. και χώρο αποσκευών 420 λίτρων, ενώ το κατώφλι φόρτωσης στα μόλις 61 cm (10 cm χαμηλότερο από τον μέσο όρο της κατηγορίας) αποτελεί ρεκόρ. Το Renault 4 E-Tech Electric εξοπλίζεται, επίσης, με το σύστημα Extended Grip και ικανότητα ρυμούλκησης 750 kg, εξασφαλίζοντας άνετη και ασφαλή οδήγηση σε κάθε είδους δρόμο.

RENAULT
RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC
“CAR OF THE YEAR 2026”
ΦΙΝΑΛΙΣΤ
