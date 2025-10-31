Mercedes GLA 200: Είναι η κατάλληλη στιγμή για να την αγοράσετε

Δείτε ποιο είναι το όφελος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 22:33 Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε σπίτι
31.10.25 , 22:30 Ανέστης για Νάρκισσο: «Δεν Του Αξίζει Καν Να Μιλάω Γι' Αυτόν»
31.10.25 , 22:20 GNTM: Αυτό είναι το concept της σημερινής δοκιμασίας αποχώρησης!
31.10.25 , 22:14 Scream: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας, έβδομης ταινίας - Δείτε το καστ
31.10.25 , 22:14 Στη φυλακή οδηγείται γνωστός σεφ που συνελήφθη για φοροδιαφυγή
31.10.25 , 21:55 GNTM: Αυτό το μοντέλο κέρδισε το Style on a Rush Challenge!
31.10.25 , 21:20 GNTM: «Πόλεμος» στο σπίτι για το καλύτερο look!
31.10.25 , 21:19 Mercedes GLA 200: Είναι η κατάλληλη στιγμή για να την αγοράσετε
31.10.25 , 20:52 Κορωπί: Ξανά αγκαλιά με τα παιδιά της η 40χρονη που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό
31.10.25 , 20:49 «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά»
31.10.25 , 20:46 Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το Instagram, οι σπουδές & η αγάπη για την υποκριτική
31.10.25 , 20:41 Ασπρόπυργος: Βίντεο - ντοκουμέντο του Star για την κατάρρευση της 10χρονης
31.10.25 , 20:29 Πειραιάς: «Πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα του λεωφορείου και παρασύρθηκε»
31.10.25 , 20:24 Πάνος Βλάχος: Πότε μετακινήθηκε ο... κακομαθημένος εγωισμός του;
31.10.25 , 20:13 Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε σπίτι
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ασπρόπυργος: Βίντεο - ντοκουμέντο του Star για την κατάρρευση της 10χρονης
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Mercedes GLA 200: Είναι η κατάλληλη στιγμή για να την αγοράσετε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Mercedes-Benz κάνει την απόκτηση ενός από τα πιο αγαπημένα compact SUV των τελευταίων χρόνων στην Ελληνική αγορά πιο ελκυστική από ποτέ, προσφέροντας τη GLA 200 στην έκδοση Progressive με όφελος, που διαμορφώνει την τελική τιμή στα 44.990€ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα  δίνει τη δυνατότητα απόκτησης του με μόλις 299€ το μήνα, μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης Welcome. 

Η Mercedes-Benz GLA200 συνδυάζει την προσιτή πολυτέλεια με τη δυναμική σχεδίαση, την άνεση, την ασφάλεια και την τεχνολογία που χαρακτηρίζουν κάθε Mercedes-Benz. Με σύγχρονο design, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό και το σύστημα πολυμέσων MBUX με δυνατότητα φωνητικών εντολών «Hey Mercedes», κάθε διαδρομή γίνεται μία εμπειρία πολυτέλειας, άνεσης, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.3 λίτρων αποδίδει 163 ίππους, προσφέροντας δυναμική απόδοση σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης διασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα ασφάλειας – όλα όσα αναμένει κανείς από ένα αυτοκίνητο με το αστέρι στο καπώ.

Με το όφελος που διαμορφώνει την τελική τιμή στα 44.990€ (για περιορισμένο χρονικό διάστημα), η GLA γίνεται η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα Luxury SUV που αναβαθμίζει κάθε διαδρομή.

Επιπλέον, με το ελκυστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης Welcome με δόση 299€ το μήνα, η απόκτηση της Mercedes-Benz GLA 200 γίνεται προσιτή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ευέλικτες επιλογές αποπληρωμής, με προνομιακό επιτόκιο 6,9% και δυνατότητα εξατομίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα επέκτασης της χρηματοδότησης για την τελευταία δόση, μεγαλύτερη δόση (balloon) ενισχύοντας περαιτέρω την άνεση και την ευελιξία στην αποπληρωμή.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MERCEDES
 |
MERCEDES GLA 200
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top