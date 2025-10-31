Mercedes GLA 200: Είναι η κατάλληλη στιγμή για να την αγοράσετε

Η Mercedes-Benz κάνει την απόκτηση ενός από τα πιο αγαπημένα compact SUV των τελευταίων χρόνων στην Ελληνική αγορά πιο ελκυστική από ποτέ, προσφέροντας τη GLA 200 στην έκδοση Progressive με όφελος, που διαμορφώνει την τελική τιμή στα 44.990€ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα απόκτησης του με μόλις 299€ το μήνα, μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης Welcome.

Η Mercedes-Benz GLA200 συνδυάζει την προσιτή πολυτέλεια με τη δυναμική σχεδίαση, την άνεση, την ασφάλεια και την τεχνολογία που χαρακτηρίζουν κάθε Mercedes-Benz. Με σύγχρονο design, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό και το σύστημα πολυμέσων MBUX με δυνατότητα φωνητικών εντολών «Hey Mercedes», κάθε διαδρομή γίνεται μία εμπειρία πολυτέλειας, άνεσης, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.3 λίτρων αποδίδει 163 ίππους, προσφέροντας δυναμική απόδοση σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης διασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα ασφάλειας – όλα όσα αναμένει κανείς από ένα αυτοκίνητο με το αστέρι στο καπώ.

Με το όφελος που διαμορφώνει την τελική τιμή στα 44.990€ (για περιορισμένο χρονικό διάστημα), η GLA γίνεται η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα Luxury SUV που αναβαθμίζει κάθε διαδρομή.

Επιπλέον, με το ελκυστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης Welcome με δόση 299€ το μήνα, η απόκτηση της Mercedes-Benz GLA 200 γίνεται προσιτή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ευέλικτες επιλογές αποπληρωμής, με προνομιακό επιτόκιο 6,9% και δυνατότητα εξατομίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα επέκτασης της χρηματοδότησης για την τελευταία δόση, μεγαλύτερη δόση (balloon) ενισχύοντας περαιτέρω την άνεση και την ευελιξία στην αποπληρωμή.

