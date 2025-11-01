Hyundai Motor: Ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα

Στη μελέτη «2025 U.S. TXI Study» της J.D. Power για έκτη συνεχόμενη χρονιά

Hyundai Motor: Ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Hyundai Motor Company ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα για την τεχνολογική της καινοτομία στη μελέτη «2025 U.S. Tech Experience Index (TXI) StudySM» της J.D. Power για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στην καινοτομία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στο 10ο έτος της, η μελέτη TXI αξιολογεί πόσο αποτελεσματικά οι αυτοκινητοβιομηχανίες εισάγουν νέες τεχνολογίες, αξιολογώντας την καινοτομία, την εκτέλεση και την αξία των προηγμένων χαρακτηριστικών, με βάση τα σχόλια των πελατών. Η απόδοση της Hyundai Motor στη μελέτη TXI των ΗΠΑ για το 2025 υπογραμμίζει την ισχύ της στην διάθεση διαισθητικής, αξιόπιστης και αποτελεσματικής τεχνολογίας σχεδιασμένης για την καθημερινή οδήγηση.

Το Hyundai SANTA FE του 2025 ενίσχυσε περαιτέρω αυτό το επίτευγμα, κατακτώντας τα βραβεία «Mass-Market Driver Assist και Connected Vehicle». Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Digital key του μοντέλου που βασίζεται στο κινητό τηλέφωνο αναγνωρίστηκε για την παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης στο όχημα και κοινής χρήσης των λειτουργιών του οχήματος, ενώ παράλληλα το σύστημα Blind-Spot View Monitor τιμήθηκε για την ενίσχυση της ορατότητας και της εμπιστοσύνης του οδηγού κατά την αλλαγή λωρίδας.

Hyundai Motor: Ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα
Διαθέσιμο σε σχεδόν όλες τις εκδόσεις του SANTA FE, το Hyundai Digital Key 2 Premium επιτρέπει στους οδηγούς να ξεκλειδώνουν και να εκκινούν το όχημά τους μέσω εφαρμογής στα smartphone κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως οι Near-Field Communication (NFC), Ultra-Wideband (UWB) και Bluetooth Low Energy (BLE). Αυτό το καινοτόμο σύστημα εξαλείφει την ανάγκη για ένα παραδοσιακό μπρελόκ, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση και έλεγχο απευθείας από το smartphone τηλέφωνο του οδηγού.

Το Blind-Spot View Monitor (BVM) του SANTA FE ενισχύει την ασφάλεια παρέχοντας οπτικές εικόνες των τυφλών σημείων του οχήματος σε πραγματικό χρόνο. Όταν ενεργοποιείται το φλας, οι πλευρικά τοποθετημένες κάμερες εμφανίζουν ζωντανή εικόνα του αντίστοιχου τυφλού σημείου στον πίνακα οργάνων. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους οδηγούς να ανιχνεύουν οχήματα, ποδηλάτες ή άλλα εμπόδια που μπορεί να μην είναι ορατά στους συμβατικούς καθρέφτες, μειώνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης και ενισχύοντας τη συνολική αυτοπεποίθηση και ασφάλεια κατά την αλλαγή λωρίδας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
