Mercedes: Τι κρύβεται πίσω από το εκφραστικό γλυπτό

Με αφορμή την επέτειο «130 χρόνια Μεταφορές», η Mercedes-Benz Vans δημιουργεί έναν συναρπαστικό παραλληλισμό ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον: με την παρουσίαση του παλαιότερου διατηρημένου σε λειτουργική κατάσταση οχήματος διανομών – ενός Benz “Kombinations-Lieferwagen” – δίπλα σε ένα σύγχρονο eSprinter, ο εφευρέτης του Van ανατρέχει στη μοναδική του ιστορία επιτυχίας που ξεκίνησε το 1896.

Μια ιστορία γεμάτη μεταφορικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη. Τα Van της Mercedes-Benz υπήρξαν ανέκαθεν αξιόπιστα και στιβαρά επαγγελματικά εργαλεία – και αυτό θα παραμείνει αναλλοίωτο και στο μέλλον. Η εταιρεία το υπογραμμίζει με την αποκάλυψη του “THE BOuLDER” – ενός εντυπωσιακού και εκφραστικού γλυπτού με όψη πέτρας.

Το έργο προσφέρει μια πρώτη ματιά στο πώς η Mercedes-Benz επανεφευρίσκει το Van, διατηρώντας τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της μάρκας: ανθεκτικότητα, αξιοπιστία, ευελιξία και διάρκεια. Το γλυπτό – μήκους 6,5 μέτρων, ύψους 2,75 μέτρων και πλάτους 2,5 μέτρων – συνδυάζει με εντυπωσιακό τρόπο την τέχνη και τη δεξιοτεχνία, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στην επόμενη γενιά του Sprinter. Σκαλισμένο σε ένα συμπαγές κομμάτι υλικού, αποκαλύπτει σταδιακά τις πρώτες γραμμές και τις λεπτομέρειες της σχεδίασης του μελλοντικού μοντέλου, προϊδεάζοντας για ένα μοναδικό εξωτερικό design που ανταποκρίνεται στη μεγάλη ποικιλία αναγκών και απαιτήσεων των πελατών. Παράλληλα, δίνει μια αίσθηση των διαστάσεων του επόμενου επαγγελματικού Van της Mercedes-Benz.

Η ιστορία επιτυχίας της Mercedes-Benz Vans ξεκίνησε με την Benz & Cie. το 1896, όταν ο Carl Benz επινόησε το μηχανοκίνητο όχημα διανομών. Ανέπτυξε δύο εκδόσεις για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών του: το Benz delivery Van, μια «άμαξα με κλειστό αμάξωμα» βασισμένη στο Benz Victoria, και το Benz combinations delivery Van, μια «μικρή άμαξα με αποσπώμενο αμάξωμα» βασισμένη στο μικρότερο και ελαφρύτερο Benz Velociped.

Σήμερα, το παλαιότερο διατηρημένο και απολύτως λειτουργικό μεταφορικό όχημα είναι ένα Benz Combinations Delivery Vehicle του 1899, που ανήκει στη συλλογή Mercedes-Benz Classic. Για την επετειακή χρονιά «130 χρόνια Μεταφορές» αναπαλαιώθηκε με απόλυτη προσοχή: το πλαίσιο ανακατασκευάστηκε πιστά και το αμάξωμα αναδημιουργήθηκε με ιστορική ακρίβεια. Το συγκεκριμένο όχημα κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Hewetson’s Ltd., επίσημο αντιπρόσωπο της Benz στη χώρα.

Γνωστό ως το «ιδανικό Van», απέδιδε 3 ίππους και μετέφερε ωφέλιμο φορτίο περίπου 100 κιλών συν τον οδηγό, ενώ οι μεταγενέστερες εκδόσεις απέδιδαν 3,5 ίππους και μπορούσαν να μεταφέρουν έως 250 κιλά.

Περίπου 100 χρόνια μετά την εφεύρεση του οχήματος διανομών, η Mercedes-Benz Vans έφερε νέα επανάσταση στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με το Sprinter το 1995. Με αυτόν τον τρόπο, η Mercedes-Benz γέφυρωσε το χάσμα ανάμεσα στα επιβατικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά, δίνοντας το όνομά της σε μια ολόκληρη κατηγορία οχημάτων.

Το Sprinter παραμένει ο αξιόπιστος συνεργάτης για πλήθος επαγγελματικών κλάδων παγκοσμίως. Το 2024, το 77 % των πελατών στην Ευρώπη επέλεξε και πάλι ένα Sprinter – μια εντυπωσιακή αναλογία επαναγοράς που αποδεικνύει τη δημοφιλία αυτού του εμβληματικού μοντέλου.

Η επόμενη γενιά Van θέτει νέα πρότυπα συνδεσιμότητας και λογισμικού, λειτουργώντας εξ ολοκλήρου με το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), το οποίο καθιστά αυτά τα Van τα πιο “έξυπνα” Mercedes-Benz όλων των εποχών.

Η ενσωμάτωση της αρχιτεκτονικής “chip-to-cloud” στο όχημα επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο όλων των λειτουργιών – από το infotainment και την άνεση έως τη φόρτιση – προσφέροντας ανεπανάληπτη εμπειρία οδήγησης και ευφυή αλληλεπίδραση ανάμεσα στο όχημα και τον οδηγό. Χάρη στο MB.OS με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, κάθε Van εξοπλίζεται με υπολογιστές υψηλής απόδοσης συνδεδεμένους με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud.