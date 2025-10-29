MINI Paul Smith Edition: Η στιγμή της αποκάλυψης

Paul Smith και MINI – δύο παραδοσιακά βρετανικά brands έχουν προχωρήσει τη συνεργασία τους στο επόμενο επίπεδο με μία εξαιρετική δημιουργία, το νέο MINI Paul Smith Edition. Μετά το MINI STRIP το 2021 και το MINI Recharged by Paul Smith το 2022, ο Βρετανός σχεδιαστής φέρνει τώρα την πασίγνωστη σχεδιαστική γλώσσα ‘classic with a twist’στα 3θυρα & 5θυρα MINI Cooper, και στο MINI Cooper Cabrio, στην πρώτη εφαρμογή της στη νέα οικογένεια MINI.

Στην στρογγυλή οθόνη στο κέντρο του cockpit εμφανίζεται ένα από τα τρία διαφορετικά φόντα Paul Smith όταν επιλέγεται το Personal Mode. Μικρές, κρυφές λεπτομέρειες υπογραμμίζουν την επιρροή του βρετανικού design, αλλά και την χαρούμενη διάθεση του σχεδιαστή: όταν ανοίγει η πόρτα,.

Ένα χειρόγραφο «Hello» προβάλλεται στο πάτωμα ως καλωσόρισμα του οδηγού και του συνοδηγού, ενώ το motto του Smith «Everyday is a new beginning» («Κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή») εμφανίζεται στο κατώφλι της πόρτας, αντανακλώντας τη νοοτροπία αισιοδοξίας και των δύο μαρκών. Το γραφικό ενός μικρού, στυλιζαρισμένου «κουνελιού», ζωγραφισμένου στο χέρι από τον Paul Smith στο δάπεδο, ολοκληρώνει τις λεπτομέρειες του εσωτερικού.

Η σχεδίαση και οι λεπτομέρειες εκφράζουν όχι μόνο το χαρακτηριστικό στυλ του Paul Smith, αλλά και το παιχνιδιάρικο, αισιόδοξο και ανεξάρτητο πνεύμα της μάρκας. Το MINI Paul Smith Edition πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 29 Οκτωβρίου, στην έκθεση Japan Mobility του Τόκιο.