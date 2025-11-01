Ford Motor Ελλάς: Κάνει το επαγγελματικό σας όπως το θέλετε

Σύμφωνα πάντα με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας.

Ford Motor Ελλάς: Κάνει το επαγγελματικό σας όπως το θέλετε
Το Τμήμα Μετασκευών της Ford Motor Ελλάς έρχεται για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και επαγγελματικών απαιτήσεων, σε όλα τα LCV της αμερικάνικης μάρκας.Η πλούσια γκάμα μετασκευών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αστυνομικά ή πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, οχήματα με εξοπλισμό ψύξης, κόφες ξηρού φορτίου με υδραυλικές πόρτες και κινητά συνεργεία.

 

Κατασκευάζει ακόμη  οχήματα με ανατρεπόμενη καρότσα και ανοιγόμενα πλευρικά παραπέτα, σασί με κλειστή καρότσα και πλευρική κουρτίνα, ράφια, ανυψωτικά εργαλεία και γερανούς, καρότσες-κλούβες, και ανατρεπόμενες υπερκατασκευές για τη διαχείριση απορριμμάτων, ποικίλες μετατροπές για μεταφορά ευαίσθητων φαρμακευτικών προϊόντων ή ζώων, και πολλά άλλα.

Ford Motor Ελλάς: Κάνει το επαγγελματικό σας όπως το θέλετε

Τα μισά από τα επαγγελματικά της οχήματα που πωλούνται στην Ευρώπη υποβάλλονται σε μετατροπές για ειδικές χρήσεις. Στην Ελλάδα, το Τμήμα Μετασκευών της Ford Motor Ελλάς αξιολογεί προσεκτικά τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών και προτείνει εξατομικευμένες λύσεις, σύμφωνα πάντα με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας.

Κάθε μετασκευή διεξάγεται από άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς και με τη χρήση ανταλλακτικών υψηλής ποιότητας έτσι ώστε κάθε όχημα να παραμένει απόλυτα λειτουργικό και σε άριστη κατάσταση, διατηρώντας τα κορυφαία εργοστασιακά επίπεδα χρηστικότητας, ανθεκτικότητας και ευελιξίας.

Οι επαγγελματίες μπορούν να επισκεφθούν οποιοδήποτε Ford Transit Center ή να επικοινωνήσουν απευθείας με τη Ford Motor Hellas στο info11@ford.com και να ενημερωθούν σχετικά με τις διαθέσιμες μετατροπές για το δικό τους επαγγελματικό όχημα.

