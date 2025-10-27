Audi A6 Sedan: Το νέο μοντέλο «σκίζει» τον αέρα

Με το νέο Audi A6 Sedan, η Audi επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα αεροδυναμικής και σχεδίασης στην κατηγορία του premium business Sedan. Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,23, το νέο A6 επιτυγχάνει την καλύτερη αεροδυναμική επίδοση στην ιστορία της Audi για μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης – ένα επίτευγμα που αποτυπώνει τον απόλυτο συνδυασμό αισθητικής καθαρότητας και τεχνολογικής ακρίβειας.

Με το προαιρετικό πνευματικό σύστημα ανάρτησης, το A6 μειώνει το ύψος του κατά 20 mm σε κανονική λειτουργία (modes balanced, efficiency και comfort), ενώ στο dynamic mode χαμηλώνει επιπλέον κατά 10 mm για πιο σπορ αίσθηση. Σε υψηλές ταχύτητες, το σύστημα μειώνει αυτόματα την απόσταση από το έδαφος, ελαχιστοποιώντας την οπισθέλκουσα.





Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί έως και 30% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, χάρη σε ενισχυμένες στεγανοποιήσεις θυρών, παχύτερα κρύσταλλα και βελτιστοποιημένες αρθρώσεις.Το νέο Audi A6 Sedan παράγεται στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm, κέντρο τεχνολογικής τελειότητας για τα μοντέλα business και luxury της μάρκας.

Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα.

A6 Sedan Advanced TDI Hybrid S tronic 204 hp, η Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) διαμορφώνεται στα 74.980€, CO2 (g/km) 132

A6 Sedan Advanced TDI Hybrid quattro S tronic 204 hp, η Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) διαμορφώνεται στα 77.980€, CO2 (g/km) 136

A6 Sedan Advanced e-hybrid quattro S tronic 299 hp, η Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) διαμορφώνεται στα 79.980€, CO2 (g/km) 50

A6 Sedan S line e-hybrid quattro S tronic 367 hp, η Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) διαμορφώνεται στα 87.980€, CO2 (g/km) 51

