Audi A6 Sedan: Το νέο μοντέλο «σκίζει» τον αέρα

Θέτει νέα πρότυπα στην αεροδυναμική - Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 21:02 SOS για τον ΗΣΑΠ Μοναστηράκι: Σάπια σίδερα πάνω από τα κεφάλια των επιβατών
27.10.25 , 21:00 LEADERS | Ανχος Εγκολφόπουλος: «Πριονίζουν σιγά σιγά τα πόδια της Τουρκίας»
27.10.25 , 20:40 Light: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον ενός μήνα γιο του
27.10.25 , 20:35 Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Εγρήγορση ενόψει της αυριανής παρέλασης
27.10.25 , 20:16 Καρδίτσα: Με σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα το μωρό που κάηκε με λάδι
27.10.25 , 19:59 Έγκλημα Χανιά: «Έβρισε τη μητέρα μου. Νόμιζα ότι θα με σκοτώσει»
27.10.25 , 19:56 Στα σκαριά νέο πρόγραμμα επιδότησης  επισκευών ακινήτων
27.10.25 , 19:48 Ελισάβετ Σπανού: «Ένιωσα μεγάλη πίεση - Με ρωτούσαν ποιος είναι ο πατέρας»
27.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Χρυσή το πίστεψε, αλλά δεν τα κατάφερε!
27.10.25 , 19:35 Audi A6 Sedan: Το νέο μοντέλο «σκίζει» τον αέρα
27.10.25 , 19:19 ΒΕΘ: Η αγορά δεν είναι έτοιμη για το IRIS
27.10.25 , 19:17 «Η κακοποιημένη φίλη μου ασελγούσε στον 11χρονο γιο μου μέσα στο σπίτι μου»
27.10.25 , 19:02 Συμφωνία Τουρκίας – Μ. Βρετανίας για 20 αεροσκάφη Eurofighter
27.10.25 , 18:57 VW ID: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην “Zootopia 2”
27.10.25 , 17:59 Χάκαραν το Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
«Η κακοποιημένη φίλη μου ασελγούσε στον 11χρονο γιο μου μέσα στο σπίτι μου»
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
Light: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον ενός μήνα γιο του
Θάνατος 16χρονης Γκάζι: «Ήπια 3 γουλιές από το ποτό της και έκανα εμετό»
Έγκλημα Χανιά: «Έβρισε τη μητέρα μου. Νόμιζα ότι θα με σκοτώσει»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Audi A6 Sedan: Το νέο μοντέλο «σκίζει» τον αέρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με το νέο Audi A6 Sedan, η Audi επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα αεροδυναμικής και σχεδίασης στην κατηγορία του premium business Sedan. Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,23, το νέο A6 επιτυγχάνει την καλύτερη αεροδυναμική επίδοση στην ιστορία της Audi για μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης – ένα επίτευγμα που αποτυπώνει τον απόλυτο συνδυασμό αισθητικής καθαρότητας και τεχνολογικής ακρίβειας.

Με το προαιρετικό πνευματικό σύστημα ανάρτησης, το A6 μειώνει το ύψος του κατά 20 mm σε κανονική λειτουργία (modes balanced, efficiency και comfort), ενώ στο dynamic mode χαμηλώνει επιπλέον κατά 10 mm για πιο σπορ αίσθηση. Σε υψηλές ταχύτητες, το σύστημα μειώνει αυτόματα την απόσταση από το έδαφος, ελαχιστοποιώντας την οπισθέλκουσα.

Audi A6 Sedan: Το νέο μοντέλο «σκίζει» τον αέρα

Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί έως και 30% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, χάρη σε ενισχυμένες στεγανοποιήσεις θυρών, παχύτερα κρύσταλλα και βελτιστοποιημένες αρθρώσεις.Το νέο Audi A6 Sedan παράγεται στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm, κέντρο τεχνολογικής τελειότητας για τα μοντέλα business και luxury της μάρκας.

Audi A6 Sedan: Το νέο μοντέλο «σκίζει» τον αέρα

Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα.

A6 Sedan Advanced TDI Hybrid S tronic 204 hp, η Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) διαμορφώνεται στα 74.980€, CO2 (g/km) 132
A6 Sedan Advanced TDI Hybrid quattro S tronic 204 hp, η Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) διαμορφώνεται στα 77.980€, CO2 (g/km) 136
A6 Sedan Advanced e-hybrid quattro S tronic 299 hp, η Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) διαμορφώνεται στα 79.980€, CO2 (g/km) 50
A6 Sedan S line e-hybrid quattro S tronic 367 hp, η Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) διαμορφώνεται στα 87.980€, CO2 (g/km) 51
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
AUDI A6 SEDAN 2025
 |
ΑΕΡΙΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top