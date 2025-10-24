Mercedes-Benz ELF: Μια νέα προσέγγιση στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Δείτε το πειραματικό όχημα με την απίστευτα γρήγορη φόρτιση

Αυτοκινητο
Mercedes-Benz ELF: Μια νέα προσέγγιση στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί βασικό στοιχείο στον δρόμο προς την απανθρακοποίηση. Με έμφαση στην τοπικά μηδενική εκπομπή CO₂, την έξυπνη φόρτιση και τη συνολική εξοικονόμηση πόρων, η Mercedes-Benz προωθεί τη βιώσιμη καινοτομία με το πειραματικό όχημα φόρτισης ELF. Το όνομα προέρχεται από τον γερμανικό όρο Experimental-Lade-Fahrzeug, που σημαίνει «Πειραματικό Όχημα Φόρτισης».

Η ηλεκτροκίνηση είναι κάτι περισσότερο από τεχνολογία – εκφράζει ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και τις επόμενες γενιές. Ωστόσο, η οδήγηση χωρίς εκπομπές CO₂ από μόνη της δεν αρκεί. Η φόρτιση πρέπει επίσης να είναι αποδοτική, έξυπνη και βιώσιμη. Για τον λόγο αυτό, η Mercedes-Benz εργάζεται συστηματικά πάνω σε καινοτόμες λύσεις φόρτισης για το σπίτι, τον χώρο εργασίας και τους δημόσιους χώρους, διαμορφώνοντας ενεργά το μέλλον της φόρτισης.

Mercedes-Benz ELF: Μια νέα προσέγγιση στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Το 2021, η εταιρεία ήταν από τους πρώτους κατασκευαστές αυτοκινήτων που λάνσαραν την υπηρεσία Plug & Charge, η οποία έκανε την ταχεία φόρτιση ευκολότερη από ποτέ. Με τη δική της υπηρεσία MB.CHARGE Public1 πλήρως ενσωματωμένη στο όχημα, η Mercedes-Benz έθεσε ήδη από το 2019 νέα πρότυπα στη συνδεδεμένη δημόσια φόρτιση. Αναπόσπαστο μέρος αυτής της υπηρεσίας φόρτισης είναι η λειτουργία Green Charging2 στην Ευρώπη, τον Καναδά και τις ΗΠΑ, η οποία προωθεί τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η ταχεία φόρτιση αποτελεί το κλειδί για τη χρηστικότητα της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητα. Με το πειραματικό όχημα ELF, η Mercedes-Benz εξερευνά τα όρια του τεχνικά εφικτού – τόσο στο ίδιο το όχημα όσο και στον σταθμό φόρτισης. Για τον σκοπό αυτό, το ELF εξοπλίζεται με δύο συστήματα ταχείας φόρτισης που καλύπτουν διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Αρχικά αναπτυγμένο για βαρέα οχήματα μεταφοράς, το σύστημα αυτό επιτρέπει ισχύ φόρτισης στην περιοχή του ενός μεγαβάτ. Στο ELF, το MCS λειτουργεί ως ερευνητικό εργαλείο για τη δοκιμή της θερμικής αντοχής και των ορίων απόδοσης των μπαταριών υψηλής τάσης, των ηλεκτρονικών ισχύος, των καλωδίων φόρτισης και άλλων εξαρτημάτων υπό ακραίες συνθήκες. Τα ευρήματα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη οχημάτων μεγάλων αποστάσεων και στόλους με ελάχιστους χρόνους ακινητοποίησης.

Mercedes-Benz ELF: Μια νέα προσέγγιση στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Το CCS χρησιμοποιείται κυρίως για τα επιβατικά αυτοκίνητα, προκειμένου να δοκιμαστούν εξαρτήματα που βρίσκονται κοντά στη φάση της μαζικής παραγωγής – όπως καλώδια, σύνδεσμοι, σύστημα ψύξης και έλεγχος φόρτισης – υπό καθημερινές συνθήκες. Η Mercedes-Benz δοκιμάζει τα τεχνικά όρια του CCS, ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ακόμη υψηλότερη ισχύ φόρτισης. Το ELF μπορεί να επιτύχει ισχύ φόρτισης έως και 900 kW, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να φορτίσει 100 kWh σε μόλις 10 λεπτά. Το όχημα προσομοιώνει τυπικά σενάρια φόρτισης που συναντώνται στην καθημερινότητα των πελατών – όπως σε σταθμούς ταχείας φόρτισης κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων ή σε αστικές περιοχές. Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα, όπως η μπαταρία, ο έλεγχος φόρτισης και το hardware CCS, βρίσκονται ήδη κοντά στο επίπεδο παραγωγής και θα ενσωματωθούν σε μελλοντικά μοντέλα της Mercedes-Benz.

 

Διαβάστε περισσότερα:
MERCEDES
 |
MERCEDES-BENZ ELF
 |
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
