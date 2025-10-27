VW ID: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην “Zootopia 2”

Παγκόσμια συνεργασία της Volkswagen με τα Walt Disney Animation Studios

Παγκόσμια συνεργασία της Volkswagen με τα Walt Disney Animation Studios για την κυκλοφορία της ταινίας “Zootopia 2” στους κινηματογράφους
Τα ηλεκτρικά μοντέλα Volkswagen ID. κάνουν την εμφάνισή τους στη νέα ταινία Disney’s “Zootopia 2”. Η Volkswagen μεταμορφώνεται σε “Wolfswagen” μέσα στην ταινία, με τρία ειδικά σχεδιασμένα, ψηφιακά οχήματα εμπνευσμένα από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ID.3, ID.4 και ID.7 Tourer. 

Η συνεργασία εντάσσεται σε μια παγκόσμια 360° καμπάνια που μόλις ξεκίνησε.Η Volkswagen και τα Walt Disney Animation Studios ανακοίνωσαν μια ξεχωριστή συνεργασία με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας “Zootopia 2”, που θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου. Κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας είναι η παρουσία τριών ειδικά σχεδιασμένων οχημάτων στο φιλμ, εμπνευσμένων από τα ηλεκτρικά μοντέλα Volkswagen ID.3, ID.4 και ID.7 Tourer.

Πριν από την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, η Volkswagen παρουσίασε ένα συν-υπογεγραμμένο διαφημιστικό spot διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Το βίντεο προετοιμάζει το κοινό για τη νέα animated περιπέτεια, παρουσιάζοντας τα μοντέλα της Volkswagen σε μια «Zootopified» εκδοχή, συνοδευόμενα από το νέο τραγούδι της Gazelle, της pop star της Zootopia, που ερμηνεύει η Shakira. Το spot θα προβληθεί σε κινηματογράφους, τηλεόραση και social media παγκοσμίως.

Μία από τις γοητείες του κόσμου της “Zootopia” είναι η χιουμοριστική αντανάκλαση της πραγματικής ζωής – από τους ανθρωπόμορφους χαρακτήρες μέχρι τα λογοπαίγνια με γνωστά brands. Στο “Zootopia 2”, η Volkswagen εμφανίζεται ως “Wolfswagen”, ένας ευρηματικός φόρος τιμής στην έδρα της εταιρείας, το Wolfsburg.
 

