MINI και Paul Smith: Πρωταγωνιστούν στο Japan Mobility Show

Τα μοντέλα που θα εντυπωσιάσουν στην έκθεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 20:56 Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Υπήρχε ήδη Νόμος με αυστηρότερη ποινή!
24.10.25 , 20:45 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπαν στην ανακρίτρια οι κατηγορούμενοι - «Θα γινόμουν αγρότης»
24.10.25 , 20:20 Πολύ πιθανή η συνάντηση Τραμπ - Κιμ Γιονγκ Ουν λέει η Νότια Κορέα
24.10.25 , 20:18 Αμπελόκηποι: Νεκρός από πυροβόλο αστυνομικός των ΜΑΤ
24.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα «πρόδωσαν» τον γρίφο στον Σάββα
24.10.25 , 19:42 Πώς αμείβεται η εργασία την 28η Οκτωβρίου
24.10.25 , 19:06 Ήβη Αδάμου: Το μυστικό πίσω από το καλλίγραμμο σώμα της
24.10.25 , 19:00 Ήρθε το νέο PEUGEOT E-3008 Dual Motor AWD 325
24.10.25 , 19:00 Άρχισε η δίκη του ηθοποιού για βιασμό & απόπειρα βιασμού-«Ήταν χειριστικός»
24.10.25 , 18:57 Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη στο Μαξίμου για τη λειψυδρία
24.10.25 , 18:42 Έκτακτη ανακοίνωση για την 9η Ανάβαση Πάρνηθας ΦΙΛΠΑ
24.10.25 , 18:41 MINI και Paul Smith: Πρωταγωνιστούν στο Japan Mobility Show
24.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Η κυρία Ευαγγελία κέρδισε τους buyers με την ευγένειά της
24.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συεννοήθηκε με τον πωλητή στα Αραβικά!
24.10.25 , 17:53 Υπογράφηκε η απόφαση για θαλάσσια οικόπεδα νότια Κρήτης - Πελοποννήσου
Αμπελόκηποι: Νεκρός από πυροβόλο αστυνομικός των ΜΑΤ
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
GNTM: Οι παίκτες που «μάγεψαν» τους κριτές στις auditions
Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Υπήρχε ήδη Νόμος με αυστηρότερη ποινή!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 25.10.25, 18:41
MINI και Paul Smith: Πρωταγωνιστούν στο Japan Mobility Show
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Japan Mobility Show 2025 θα αποτελέσει τη σκηνή που θα φιλοξενήσει το πιο πρόσφατο ορόσημο στη μακροχρόνια συνεργασία της MINI με τον Βρετανό σχεδιαστή, Paul Smith. Η αποκάλυψη θα γίνει στο πλαίσιο της κεντρικής παρουσίασης του BMW Group στις 29 Οκτωβρίου 2025, στις 09:55 (JST), στο περίπτερο του Group, στο West Exhibition Hall.

Η μακροχρόνια συνεργασία ξεκίνησε το 1998, όταν ο σχεδιαστής έντυσε ένα κλασικό Mini Cooper με τα πολύχρωμα ριγέ μοτίβα που αποτελούν σήμα κατατεθέν του. Το 1999, με αφορμή τη 40η επέτειο του κλασικού Mini, ο σχεδιαστής κόσμησε ένα μοναδικό μοντέλο με τη χαρακτηριστική «Signature Stripe» του. Μετά από δύο ακόμη one-off δημιουργίες – το MINI Strip το 2021 και το MINI Recharged by Paul Smith το 2022 – η σχεδιαστική υπογραφή του Paul Smith επιστρέφει στην MINI. 

MINI και Paul Smith: Πρωταγωνιστούν στο Japan Mobility Show

Γκάμα μοντέλων MINI.

Στο περίπτερο του BMW Group στο Japan Mobility Show, η MINI παρουσιάζει την τρέχουσα ποικιλία προϊόντων της. Η οικογένεια MINI Cooper εκπροσωπείται από το MINI Cooper SE, το οποίο συνδυάζει παράδοση, τεχνολογία και διασκεδαστική οδήγηση, προσφέροντας παράλληλα μια πλήρως ηλεκτρική αίσθηση go-kart χάρη στον ηλεκτροκινητήρα των 218 hp. Στον ίδιο χώρο θα βρίσκεται το 5-θυρο MINI Cooper S, το οποίο συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις και ευελιξία, με αυξημένη πρακτικότητα σε σύγκριση με τα 3-θυρα «αδελφάκια» του.

MINI και Paul Smith: Πρωταγωνιστούν στο Japan Mobility Show

Μεταξύ των εκθεμάτων θα είναι ένα MINI Cooper Cabrio για open-air οδήγηση σύμφωνα με τη φιλοσοφία «Always Open»: ευέλικτο, αυθόρμητο, συνώνυμο της διασκεδαστικής οδήγησης. Το MINI John Cooper Works Aceman, που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, αναδεικνύει τις σπορ, πλήρως ηλεκτρικές και πρακτικά αξιοποιήσιμες επιδόσεις της μάρκας John Cooper Works. Το πιο πρόσφατο μοντέλο της οικογένειας MINI συστήνεται ως ευέλικτος σύντροφος που, εκτός από τη χαρακτηριστική για τα μοντέλα ΜΙΝΙ «Έξυπνη Χρήση Χώρου», προσφέρει δυναμική οδηγική εμπειρία στο δρόμο, ως έκδοση JCW, χάρη στους 258 ίππους που αποδίδει ο ηλεκτροκινητήρας με μπαταρία χωρητικότητας 54,2 kWh.

MINI και Paul Smith: Πρωταγωνιστούν στο Japan Mobility Show

Τέλος, το MINI Countryman S ALL 4 θα εκτίθεται επίσης στο περίπτερο του BMW Group στο Japan Mobility Show: ως το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας MINI. Το αυτοκίνητο προσφέρει άφθονο χώρο και ταιριάζει απόλυτα στους λάτρεις των μακρινών διαδρομών και των αυθόρμητων αποδράσεων.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΝΙ
 |
PAUL SMITH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top