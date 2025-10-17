VW: Που μπορείτε να δείτε τα επαγγελματικά της

Το νέο μοντέλο που θα κάνει την διαφορά

VW: Που μπορείτε να δείτε τα επαγγελματικά της

Η VW επαγγελματικά οχήματα δίνει δυναμικό παρών στην Έκθεση Cargo Truck & Van Expo 2025, τη μεγαλύτερη ελληνική έκθεση αφιερωμένη στα επαγγελματικά οχήματα, την ηλεκτροκίνηση και τις νέες τεχνολογίες μεταφορών. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 18 έως και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 στο Metropolitan Expo, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

VW: Που μπορείτε να δείτε τα επαγγελματικά της
Σε εκθεσιακό χώρο 230 m², η Volkswagen παρουσιάζει πέντε εμβληματικά μοντέλα που εκφράζουν τη φιλοσοφία της μάρκας: καινοτομία, αποδοτικότητα και αξία για τον επαγγελματία.

Νέο eTransporter Van (πρεμιέρα στην Ελλάδα)
ID. Buzz Cargo
Caddy Van Maxi 2.0 TDI DSG
Crafter Van 2.0 TDI
Amarok 3.0 TDI Aventura

VW: Που μπορείτε να δείτε τα επαγγελματικά της
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη γκάμα επαγγελματικών λύσεων της Volkswagen, να ανακαλύψουν τις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης και συνδεσιμότητας, καθώς και να ενημερωθούν για τα προγράμματα χρηματοδότησης και leasing “LeasePro” της Volkswagen Financial Services.
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

