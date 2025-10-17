VW: Που μπορείτε να δείτε τα επαγγελματικά της

Η VW επαγγελματικά οχήματα δίνει δυναμικό παρών στην Έκθεση Cargo Truck & Van Expo 2025, τη μεγαλύτερη ελληνική έκθεση αφιερωμένη στα επαγγελματικά οχήματα, την ηλεκτροκίνηση και τις νέες τεχνολογίες μεταφορών. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 18 έως και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 στο Metropolitan Expo, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.



Σε εκθεσιακό χώρο 230 m², η Volkswagen παρουσιάζει πέντε εμβληματικά μοντέλα που εκφράζουν τη φιλοσοφία της μάρκας: καινοτομία, αποδοτικότητα και αξία για τον επαγγελματία.

Νέο eTransporter Van (πρεμιέρα στην Ελλάδα)

ID. Buzz Cargo

Caddy Van Maxi 2.0 TDI DSG

Crafter Van 2.0 TDI

Amarok 3.0 TDI Aventura



Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη γκάμα επαγγελματικών λύσεων της Volkswagen, να ανακαλύψουν τις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης και συνδεσιμότητας, καθώς και να ενημερωθούν για τα προγράμματα χρηματοδότησης και leasing “LeasePro” της Volkswagen Financial Services.

