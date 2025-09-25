Nissan LEAF: Φάνηκε ήδη η μεγάλη αξία του ολοκαίνουργιου μοντέλου

25.09.25 , 21:16 Nissan LEAF: Φάνηκε ήδη η μεγάλη αξία του ολοκαίνουργιου μοντέλου
Το νέο Nissan LEAF απέσπασε μια σημαντική διάκριση, καθώς το κινητήριο σύνολό του αναδείχτηκε νικητής στο ‘‘Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems 2025’’. Ο ετήσιος αυτός θεσμός βραβεύει τα κορυφαία κινητήρια σύνολα στην αγορά των ΗΠΑ, αξιολογώντας την καινοτόμο μηχανολογική εξέλιξη, την ιπποδύναμη, τη ροπή και την απόδοση, επιβεβαιώνοντας τη θέση του LEAF στην αιχμή της ηλεκτροκίνησης.

Το νέο Nissan LEAF αποτελεί μια τολμηρή, πλήρως εξελιγμένη εκδοχή του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ευρείας παραγωγής στον κόσμο. Προσφέρει άνετη και συναρπαστική οδηγική εμπειρία, χάρη στο νέας γενιάς 3-σε-1 κινητήριο σύνολο που ενσωματώνει τον κινητήρα, τον μετατροπέα και τον μειωτή σε μία ενιαία, συμπαγή μονάδα. Η σχεδίαση αυτή μειώνει βάρος και όγκο, βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση και ενισχύει τη δυναμική οδήγηση. Το σύστημα εξασφαλίζει εντυπωσιακή αυτονομία έως και 604 χλμ. (WLTP) και δυνατότητα ταχυφόρτισης έως και 150 kW.

Επιπλέον χαρακτηριστικά της μπαταρίας και του συστήματος κίνησης του νέου Nissan LEAF περιλαμβάνουν τη μπαταρία ιόντων λιθίου 75 kWh με υγρόψυξη και θερμική διαχείριση για σταθερή απόδοση, καθώς και τη δυνατότητα Plug & Charge (ευρέως διαθέσιμη στις ΗΠΑ, με περιορισμένη διαθεσιμότητα στην Ευρώπη).Αυτή η διάκριση σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τη Nissan, καθώς το κινητήριο σύνολο της πρώτης γενιάς LEAF είχε επίσης βραβευτεί στα Wards 10 Best Engines πριν από σχεδόν 15 χρόνια — γράφοντας ιστορία ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα που απέσπασε ποτέ τη διάκριση και εδραιώνοντας το LEAF ως πρωτοπόρο στο χώρο των EV

NISSAN
NISSAN LEAF 2025
«WARDS 10 BEST ENGINES & PROPULSION SYSTEMS»
BΡΑΒΕΙΟ
