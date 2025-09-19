H Hyundai Ελλάς στην Έκθεση Art Athina 2025

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, η Hyundai Ελλάς δίνει το παρόν στην Έκθεση Art Athina 2025 που θα διεξαχθεί από τις 18 μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, φέρνοντας αυτή τη φορά την παράδοσητης Κορέας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.



Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο «Κορεάτικο» κήπο η εταιρία φιλοξενεί μια ακόμη ξεχωριστή έκθεση έργων τέχνης στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου. Εμπνευσμένη από την κορεάτικη τέχνη του χαρτιού Hanji, η Hyundai συνεργάζεται φέτος με τον Στρατή Ταυλαρίδη, έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη της τεχνικής papercut και παρουσιάζουν από κοινού χειροποίητα έργα φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από ευαίσθητο χειροποίητο χαρτί, ασιατικής προέλευσης, κομμένο προσεκτικά με το χέρι.



Τα αμιγώς ηλεκτρικά Hyundai INSTER και INSTER Cross, κοσμούν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρείας, ολοκληρώνοντας τον διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, τη φύση και την τεχνολογία, την Ανατολή και τη Δύση.