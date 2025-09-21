Test Drive: Οδηγούμε το νέο Renault Symbioz E-Tech 145

Η Renault είναι μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία στο πέρασμα των χρόνων αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς, καλύπτοντας και τα κενά τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν για διάφορους λόγους. Η ουσία ενός αυτοκινήτου είναι να μπορείς να συμβιώσεις μαζί του για πολλά χρόνια. Έτσι ονόμασαν το νέο μοντέλο Symbioz και έρχεται να πλαισιώσει τη γκάμα των οικογενειακών οχημάτων που ζείς μαζί τους («voitures à vivre»).

Η Renault με τη νέα της πρόταση κάλυψε το κενό μεταξύ του Captur και του Austral, ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο την παρουσία της Renault στην κατηγορία C. Με μήκος μόλις 4,41 μέτρα, το νέο μοντέλο ολοκληρώνει τη γκάμα full hybrid E-Tech που περιλαμβάνει ήδη τα Arkana (4,57 μέτρα) και Austral (4,51 μέτρα).

Άλλωστε «πατάει» στην επιμηκυσμένη πλατφόρμα CMF-B, που βασίζεται το Clio και το Captur η οποία όμως έχει προσαρμοστεί ανάλογα για να προσφέρει μεγαλύτερη ευρυχωρία και πιο προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό όσον αφορά το υβριδικά σύστημα.



Σχεδιαστικά ακολουθεί τη νέα ταυτότητα της Renault διατηρώντας τις έντονες γραμμές σε όλο το αμάξωμα. Μπροστά υπάχρει διχρωμία στην μάσκα, η οποία ενώνει οπτικά τα όμορφα, επιθετικά φωτιστικά σώματα τεχχνολογίας LED. Η διάταξη αυτή σου δίνει την εντύπωση ότι το μεγάλο νέο σήμα της Renault αιωρείται.

Την ίδια στιγμή τα φώτα που βρίσκονται στις άκρες του προφυλακτήρα θυμίζουν «κεραυνούς» και δίνουν μια εξαιρετικά δυναμική εικόνα. Στο πλάι οι έντονες πτυχχώσεις που έχουν αναπτυχθεί στο κάτω μέρος των θυρών σε συνδυασμό με τα περιμετρικά πλαστικά και τις πανέμορφες ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών αν μη τι άλλο σου δίνουν την εντύπωση ότι το Symbioz είναι έτοιμο να ορμήξει.

Στο πίσω μέρος τα μακρόστενα γωνικά φωτιστικά σώματα led που θυμίζουν...VW, ενώνονται οπτκά μεταξύ τους με μια έντονη πτύχωση η οποία «σπάει» την μονοτονία της κάθετης πίσω πόρτας. Στο πάνω μέρος υπάρχει μια διακριτική αεροτομή η οποία συμπληρώνει την σπορ εικόνα του Symbioz.

Με δυο λόγια το Renault Symbioz E-Tech 145 και σχεδιαστικά είναι ένα πολύ εντυπωσιακό αυτοκίνητο, με σαφώς πιο όμορφες αναλογίες και γραμμές σε σχέση με τα μικρότερα και μεγαλύτερα «αδέλφια» του. Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.413 x 1.797 x 1.575 και μεταξόνιο 2.638 χλστ.



Όταν περάσαμε στο εσωτερικό, αμέσως καταλάβαμε ότι μπήκαμε σε Renault χωρίς να χρειαστεί να δούμε το σήμα. Η διάταξη του εσωτερικού παραπέμπει άμεσα στα υπόλοιπα μοντέλα της Γαλλικής εταιρείας με μαλακά ποιοτικά πλαστικά, με ύφασμα και γυαλισμένο αλουμίνιο στο κάτω μέρος του ταμπλό. Στο στο δεξί μέρος, το μικρό διακριτικό σήμα με τα χρώματα της Γαλλικής σημαίας, τονίζει την καταγωγή του αυτοκινήτου.

Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,3 ιντσών με πολλές παραμετροποιήσεις και εντυπωσιακά γραφικά στον οποίο προβάλλονται πληροφορίες, μεταξύ άλλων για τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος και για την κατανάλωση και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.

Κύριο χαρακτηριστικό είναι η κεντρική κάθετη οθόνη των 10,4 ιντσών, η οποία επίσης έχει όμορφασ γραφικά με πολλούς χρωματισμούς και μεταξύ άλλων φιλοξενεί το σύστημα infoatiment. Tο σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, βασίζεται στο λογισμικό Android Automotive 12.

Με τις έξυπνες λειτουργίες της Google, το OpenR Link είναι σε θέση να κάνει τις σωστές προτάσεις για την πλοήγηση και την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό, πάντα με βάση τις συνήθειες του οδηγού. Εύκολο στη χρήση, υπερ-δικτυωμένο με συνεχείς αναβαθμίσεις /ενημερώσεις, το σύστημα OpenR Link προσφέρει μια εμπειρία τόσο διαισθητική όσο αυτή ενός smartphone νέας γενιάς.

Εκτός από τις υπηρεσίες της Google όπως το Google Maps και το Google Assistant, περιλαμβάνει πολλές άλλες εφαρμογές (50 ή περισσότερες ανάλογα με τη χώρα και την έκδοση) μέσω της επιλογής του Google Play. Ο εξοπλισμός είναι πλουσιότατος .Πιο αναλυτικά η έκδοση Iconic διαθέτει 29 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης νέας γενιάς (ADAS) με τον χειρισμό τους να γίνεται εύκολα μέσω του μενού της κεντρικής οθόνης .

Μεταξύ αυτών, κάμερα οπισθοπορείας,το Active Driver Assist (αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2) και η έξυπνη προσαρμογή της ταχύτητας (intelligent speed adaptation) που συγκαταλέγονται στα πιο προηγμένα συστήματα στο segment C.

Το Active Driver Assist είναι ένα σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, μία αναβαθμισμένη έκδοση του γνωστού συστήματος υποβοήθησης οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο και σε συνθήκες έντονου κυκλοφοριακού φόρτου. Από την θέση μπορείς να παραμετροποιήσεις έως 6 συστήματα ADAS μέσω του κουμπιού «My Safety Switch»



Οι χώροι για τους επιβάτες είναι μεγάλοι ενώ υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστής διαμόρφωσης ταν αναπαυτικών καθισμάτων.Το πίσω κάθισμα είναι σχεδιασμένο για να σύρεται σε διαδρομή πάνω από 16εκ. αφήνοντας 221 χλστ. χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών, ενώ ακόμα και τραβηγμένο τέρμα πίσω, διατηρεί αναλλοίωτη τη χωρητικότητα των 492 λίτρων του πορτμπαγκάζ.

Όταν στα πίσω καθίσματα δεν κάθονται ενήλικες, η έδρα του καθίσματος ολισθαίνει προς τα εμπρός, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ στα 624 λίτρα, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.582 λίτρα όταν τα πίσω καθίσματα είναι πλήρως αναδιπλωμένα και με δυνατότητα ασύμμετρης αναδίπλωσης 60:40.

Την ίδια στιγμή οι επιβάτες οι οποίοι φιλοξενούνται στην φωτεινή καμπίνα έχουν στην διάθεση τους για τα αντικείμενα τους 24,7 λίτρα αποθηκευτικούς χώρους , συμπεριλαμβανομένων και των 7 λίτρων στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.Η αιωρούμενη κεντρική κονσόλα αφήνει δεύετρο αποθηκευτικό ΄χωροα ακριβώς από κάτω.



Πάμε όμως και σε ένα ακόμη ενδιααφέρον κομμάτι της δοκιμής που δεν είναι άλλο από το νέο υβριδικό σύστημα. Η παράλληλη εν σειρά υβριδική αρχιτεκτονική, συνδυάζει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων απόδοσης 95 ίππων/ 5.600 σ.α.λ., ροπής 148 Nm/3.600 σ.α.λ.και ένα έξυπνο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών επιλογών, με δύο ηλεκτροκινητήρες ,έναν 36 kW και έναν 18 kW HSG – Γεννήτρια/μίζα υψηλής τάσεως.

Η απόδοση υβριδικού συστήματος: είναι συνδυαστικά 145 ίπποι με 205 Nm ροπής.Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει 4 σχέσεις για τον βενζινοκινητήρα και ακόμη 2 για τον κύριο ηλεκτροκινητήρα. Το αυτόματο κιβώτιο με την κωδική ονομασία multimode χωρίς συμπλέκτη διαθέτει έξυπνο λογισμικό το οποίο αποφασίζει μόνο του πότε να εμπλέκει και ποιον κινητήρα ενώ υπάρχει η επιλοηή Β για μεγαλύτερη ανάκτηση ενεργειας.

Το κινητήριο σύνολο E-Tech hybrid 145 συνδυάζει τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσεως και του ηλεκτροκινητήρα, με έως και 14 διαφορετικούς τρόπους, επιτυγχάνοντας την βέλτιστη οικονομία καυσίμου με την μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Η ανάκτηση της ενέργειας στη μικρή μπαταρία των 1,26 kWh που βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ.γίνεται κατά το φρενάρισμα.



Όπως συμβαίνει με τα υβρδικά συστήματα το Renault Symbioz E-Tech 145 ξεκινά πάντα ηλεκτρικά , επιτρέποντας σου να κινείσαι αμιγώς ηλεκτρικά, έως και στο 80% του χρόνου σε χαμηλό φορτία και χαλαρή οδήγησης στην πόλη, με εξοικονόμηση καυσίμου, έως και 40% σε σύγκριση με έναν συμβατικό βενζινοκινητήρα σε αστικό κύκλο.

Τα προγράμματα οδήγησης περιλαμβάνουν τα Comfort, Eco, Sport και Personal.Στο τελευταίο μπαίνεις μέσω ενός υπομενού και κάνεις ξχωριστές επιλογές όσον αφορά την λειτουργία επιμέρους συστημάτων του αυτοκινήτου κάνοντας μια δική σου χαρτογράφηση του κινητήρα και του συστήματος διεύθυνσης. Η λειτουργία E-SAVE φροντίζει να διατηρεί την μπαταρία με τουλάχιστον 40% απόθεμα ενέργειας.

Η κίνηση μεταφέρεται στους μπροστινούς τροχούς, ενώ υπάρχει δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης με ταχύτητα έως 75 χλμ./ώρα και για τουλάχιστον 3 χλμ. Πατώντας το γκάζι το αυτόματο κιβώτιο αλλάζει σχέσεις με ομαλό τρόπο χωρίς να αντιλαμβάνεσαι πότε γίνεται ,παρά μόνο ότααν δείς την σχετική ένδειξη στην οθόνη.

Στον αυτοκινητόδρομο, η κινητήρια μονάδα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον κινητήρα εσωτερικής καύσεως να κινεί απευθείας τους τροχούς, χωρίς να λειτουργεί καθόλου τους ηλεκτροκινητήρες, όπως γίνεται στα συμβατικά υβριδικά συστήματα.

Στην πράξη με την επιλογή του Sport προγράμματος οδήγησης πετυχαίνεις ικανοποιητικούς χρόνους με τη επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να έρχεται σε 10,6 δευτερόλεπτα και την βελόνα του ταχύμετρου να αγγίζει τα 170 χλμ./ώρα.

Η υβριδική πρόταση της Renault, δίνει την δυνατότητα στο Renault Symbioz στο οικονομικό πρόγρααμμα οδήγησης να πετύχει κατανάλωση κοντά στην εργοστασιακή των 4,6 λίτρα/100 χλμ. βάσει κύκλου WLTP.

Στον δρόμο το Renault Symbioz E-Tech 145 εντυπωσιάζει με την ποιότητα κύλισης , την στιβαρότητα της όλης κατασκευής προσφέροντας ησυχία στα μακρινά ταξίδια, αφήνοντας τους επιβάτες ξεκούραστουτς Η διάταξη των αναρτήσεων είναι γόνατα ΜακΦέρσον μπροστά και ημιάκαμπτος άξονας πίσω με την ρύθμιση να είναι περισσότερο προσανατολισμένη προς την άνεση. Η ύπαρξη του ημιάκαμπτου άξονα δεν επηρεάζει την άνεση ακόμα και στις γνωστές εγκάρσιες ανωμαλίες των ελληνικών δρόμων.

Το σύστημα διεύθυνσης έχει πολύ πληροφόρηση είναι «βαρύ» όπως πρέπει ακόμη και κοντά στην τελική ταχύτητα,με ασφαλή «πατήματα» στις στροφές παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 169 χλστ.και τα 1423 κιλά αμαξώματος. Μέσα στην πόλη η διάμετρος στροφής 11,1 μέτρων σε βοηθά να διαχιριστείς τις αυξημένες διαστάσεις του αμαξώματος. Το σύστημα πέδησης με την γνωστή αίσθηση της ανάκτησης ενέργειας αποδείχθηκε άμεσο και αποδοτικό.

Σε τελική ανάλυση η ...συμβίωση που είχαμε με το νέο Renault Symbioz E-Tech 145 μας έπεισε ότι θα πετύχει στον ρόλο που καλείται να παιξει. Με προηγμένο υβριδικό συστημα, εντυπωσιακή σχεδίαση και πλούσιο εξοπλισμό το νέο μοντέλο της Renault διαθέτει τα προσόντα για να βρεθεί ψηλά σστην προτίμηση των αγοραστών.

Για να το αποκτήσετε για την έκδοση Evolution full hybrid E-Tech 145 χρειάζεστε 28.900 ευρώ. Για την Techno full hybrid E-Tech 145 η τιμή είναι στα 30.500 ευρώ Για την έκδοση Esprit Alpine full hybrid E-Tech 145 της δοκιμής μα;ς η οποία είναι φουλαρισμένη με εξοπλισμό τόσο μέσα όσο και εξωτερικά χρειάζεσαι 32.900 ευρώ και για την Iconic full hybrid E-Tech 145 η τιμή είναι στα 34.500 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ