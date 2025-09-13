Η Citroën στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E

Πρωτοπορία με υψηλή τεχνολογία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.09.25 , 14:15 Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση» - Τι αποκάλυψε η ηθοποιός
13.09.25 , 13:39 Η Citroën στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E
13.09.25 , 13:18 Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο
13.09.25 , 13:12 Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο από την Άση Μπήλιου
13.09.25 , 13:11 Κατέρρευσε πάνω στο φέρετρο η χήρα του Τσάρλι Κερκ
13.09.25 , 12:59 Ανδρομάχη - Ο γιος της έγινε ενός: «Σ’ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου»
13.09.25 , 12:51 Ξεκινά σήμερα 24ωρη λειτουργία για Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία, κάθε Σάββατο
13.09.25 , 12:16 Εντολή, της Διδώς Σωτηρίου - 2ος χρόνος στο Θέατρο Noūs - Creative space
13.09.25 , 11:42 Ελένη Χατζίδου: Πιο όμορφη από ποτέ λίγο πριν την επιστροφή του Breakfast!
13.09.25 , 11:01 Τρίγωνο-φωτιά ο Μεντιλίμπαρ - Έτσι τρομάζει ο Ολυμπιακός στην επίθεση!
13.09.25 , 10:52 Τροχαίο τα ξημερώματα στα Κάτω Πατήσια: Ι.Χ. έπεσε σε κολώνα
13.09.25 , 10:47 Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Έκανε πράξη το όνειρο που είχε με τον σύζυγό της!
13.09.25 , 10:22 Route 360: Η στήριξη του Γιάννη Αποστολάκη στη σύντροφό του, Βάσω Βιλέγκας
13.09.25 , 10:08 Σεισμός στη Ρωσία: 7,4 Ρίχτερ - Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι
13.09.25 , 09:46 Τσάρλι Κερκ: Η πρώτη ομιλία της γυναίκας του μετά τη δολοφονία του
Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Ελένη Χατζίδου: Πιο όμορφη από ποτέ λίγο πριν την επιστροφή του Breakfast!
Καζάκος: Οι δυο γάμοι, η οικογένεια και ο θάνατος της κόρης του
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Κατέρρευσε πάνω στο φέρετρο η χήρα του Τσάρλι Κερκ
Αυστηρότερος ΚΟΚ από σήμερα: Πρόστιμα έως 8.000€ για παραβάσεις
Τσάρλι Κερκ: Η πρώτη ομιλία της γυναίκας του μετά τη δολοφονία του
Ανδρομάχη - Ο γιος της έγινε ενός: «Σ’ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου»
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Citroën στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Citroën με υπερηφάνεια ανακοινώνει την επίσημη δέσμευσή της για την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ΑΒΒ FIA που ξεκινάει την ερχόμενη σεζόν. Μια ηλεκτρική, καινοτόμος και παθιασμένη περιπέτεια που ενσαρκώνει τις αξίες μας και το όραμα για την κινητικότητα στον κόσμο του αύριο.

Έτσι η καινοτόμος μάρκα, συνεχίζει να συγκινεί τις καρδιές των ανθρώπων που είναι λάτρεις των αγώνων αυτοκινήτου. H Citroёn επιστρέφει επίσημα στους αγώνες αυτοκινήτου ως εργοστασιακή ομάδα, έναν τομέα που έχει διαμορφώσει την ιστορία και τον θρύλο της.

«Μοιραζόμαστε τις αξίες μας συνεχίζοντας την πλούσια ιστορία μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αυτή την φορά στην πιο οραματική του μορφή: έναν 100% ηλεκτρικό, υπεύθυνο και αφοσιωμένο ανταγωνισμό. Δημοφιλείς αγώνες στα κέντρα των πόλεων που απευθύνονται σε ένα νεανικό, αφοσιωμένο και συνδεδεμένο κοινό, τα E-Prix αποτελούν μια τεχνολογική έμπνευση και μια διεθνή πρόταση για το μέλλον της κινητικότητας.»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CITROEN
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ FORMULA E
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top