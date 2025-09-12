MINI Cooper και MINI Aceman: Πεντάστερα στην ασφάλεια

Συνολικά εξαιρετική απόδοση στην προστασία από συγκρούσεις και πλήρης εξοπλισμός με τεχνολογία αιχμής για την αποφυγή συγκρούσεων – αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την κατάκτηση 5 αστεριών Euro NCAP (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων). Το 3-θυρο MINI Cooper και το MINI Aceman απέσπασαν αυτή την κορυφαία αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών, επιβεβαιώνοντας την ασφάλειά τους σε όλες τις εκδόσεις κινητήρων. Η υψηλή βαθμολογία υποστηρίζεται επίσης από τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό με συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που ενισχύουν την ασφάλεια.

Τέταρτη κορυφαία βαθμολογία NCAP για την τρέχουσα οικογένεια MINI.

Οι πεντάστερες αξιολογήσεις για τα MINI Cooper και MINI Aceman δεν είναι οι πρώτες διακρίσεις για την τρέχουσα οικογένεια MINI: τα αμιγώς ηλεκτρικά MINI Cooper και MINI Countryman έχουν επίσης ήδη αποσπάσει πέντε αστέρια, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν.Οι δύο τελευταίες κορυφαίες βαθμολογίες στην αξιολόγηση Euro NCAP υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά τη δέσμευση της μάρκας να δημιουργεί οχήματα που δεν είναι μόνο εξαιρετικά ελκυστικά, αλλά και ιδιαίτερα ασφαλή.

Κορυφαία βαθμολογία σε τέσσερις κατηγορίες ασφάλειας.

Το 3-θυρο MINI Cooper επιτυγχάνει 83% στην προστασία επιβατών και 82% στην ασφάλεια παιδιών. Με 81% στην προστασία πεζών και 77% στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας, το μοντέλο πιστοποιείται συνολικά ως ιδιαίτερα ασφαλές – ειδικά στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.Το MINI Aceman πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα, με 83% στην προστασία επιβατών και 87% στην ασφάλεια παιδιών, ενώ σημείωσε επίσης υψηλές επιδόσεις στην προστασία πεζών (77%) και στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας (79%).



Όλα τα μοντέλα εντυπωσιάζουν στις δοκιμές ασφάλειας.

Η βαθμολογία 5 αστέρων Euro NCAP ισχύει για όλες τις εκδόσεις κινητήρα κάθε μοντέλου: τα τρίθυρα MINI Cooper C, MINI Cooper S και MINI John Cooper Works, καθώς και το MINI Aceman στις εκδόσεις MINI Aceman E, MINI Aceman SE και MINI John Cooper Works Aceman, πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις στις δοκιμές παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας.