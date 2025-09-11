VW: Καταιγισμός νέων μοντέλων

Το VW ID. EVERY1 με τιμή 20.000 ευρώ

VW: Καταιγισμός νέων μοντέλων
Στην IAA MOBILITY 2025 (8–14 Σεπτεμβρίου, Μόναχο), η Volkswagen παρουσιάζει τα αποτελέσματα τριών ετών εντατικής αναπτυξιακής δουλειάς, σηματοδοτώντας τη νέα κατεύθυνση της μάρκας. Εμπνευσμένη από τη φράση «True Volkswagen», η εταιρεία επαναπροσδιορίζει τα παραδοσιακά της πλεονεκτήματα: καθαρός σχεδιασμός με ισχυρή αναγνωρισιμότητα, υψηλά πρότυπα ποιότητας, ελκυστική σχέση τιμής-απόδοσης, διαισθητικές λύσεις χειρισμού και καινοτόμες τεχνολογίες.

Το αποτέλεσμα είναι μια γκάμα που στη μεγάλη της πλειονότητα απαρτίζεται από νέα μοντέλα και εκτίθεται για πρώτη φορά στη φετινή IAA. Στα μελλοντικά νέα μοντέλα περιλαμβάνονται τέσσερα ηλεκτρικά στις κατηγορίες μικρών και compact, τα οποία θα λανσαριστούν σταδιακά από το 2026. Εκτός από τα νέα ID. Polo και ID. Polo GTI την παγκόσμια πρεμιέρα κάνει και το ID. CROSS Concept– ένα σχεδόν έτοιμο για παραγωγή compact SUV concept. Το μοντέλο εισαγωγής ID. EVERY1, με τιμή 20.000 ευρώ, θα ολοκληρώσει στο μέλλον τη γκάμα των προσιτών αμιγώς ηλεκτρικών μικρών αυτοκινήτων. Παράλληλα, η μάρκα εγκαινιάζει τη νέα στρατηγική ονοματοδοσίας της, με το ID. Polo ως πρώτο όχημα που αντικατοπτρίζει αυτήν την προσέγγιση. Καθιερωμένα ονόματα VW θα μεταφερθούν και στα υπόλοιπα νέα ηλεκτρικά μοντέλα.

Επιπλέον, η Volkswagen συνεχίζει και την παραγωγή προϊόντων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, παρουσιάζοντας στο Μόναχο τη νέα γενιά του best-seller T-Roc, που συμπληρώνει τη σειρά των νεοαναπτυγμένων Tiguan, Tayron και Passat. Ειδικές εκδόσεις, όπως το ID.3 GTX FIRE+ICE, εκφράζουν επίσης το νέο πνεύμα της μάρκας από το Wolfsburg.

Με ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο καλοσχεδιασμένων μοντέλων, είτε με κινητήρες εσωτερικής καύσης, είτε ηλεκτρικών, η Volkswagen εισέρχεται στο δεύτερο μισό της δεκαετίας με αιχμή την τεχνολογία. Ο Thomas Schäfer, CEO της Volkswagen, επικεφαλής του Brand Group Core και μέλοςτου Δ.Σ. του Ομίλου, δηλώνει: «Ο στόχος μας για την επόμενη πενταετία είναι ξεκάθαρος: έως το 2030 θέλουμε να εδραιωθούμε ως ο κορυφαίος κατασκευαστής μαζικής παραγωγής στην πρωτοποριακή τεχνολογία. Στην IAA 2025 δείχνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε ήδη από τώρα!».

VW
ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΑ MOBILITY 2025
ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
