Τέχνη, ιστορία, ταχύτητα και ελαστικά από το μέλλον

04.09.25 , 21:16 Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική
Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική
Ακούστε το άρθρο

Το Grand Prix της Μόντσα είναι πάντα ξεχωριστό, αλλά φέτος ακόμα περισσότερο. Θα είναι η 75η φορά που η πίστα θα φιλοξενήσει αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1, περισσότερες από κάθε άλλη πίστα στην ιστορία της κορυφαίας κατηγορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

Για την Pirelli, αυτό το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί το τέλος των εορτασμών για τη συμμετοχή της σε 500 Grand Prix, ένα ορόσημο που έφτασε στο Ζάντφορτ την περασμένη Κυριακή. Όπως και στο Ολλανδικό Grand Prix, έτσι και εδώ στην Ιταλία, τα είκοσι μονοθέσια στην πίστα και όλα τα σλικ ελαστικά φέρουν ένα ειδικό λογότυπο, το οποίο παρουσιάστηκε στο Λονδίνο στις 18 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 75 χρόνια της Formula  

Επίσης στη Μόντσα, οι οδηγοί και το προσωπικό των ομάδων μαζί με ανώτερα στελέχη της F1, της FIA και της Pirelli θα βγουν μια αναμνηστική φωτογραφία, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Το 2025 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA, για να χρησιμοποιήσουμε τον επίσημο τίτλο του αγώνα της Μόντσα, διεξάγεται περίπου 20 χιλιόμετρα από την έδρα του παγκόσμιου συνεργάτη ελαστικών του αθλήματος. Το βάθρο της Κυριακής θα αντικατοπτρίζει αυτόν τον ιδιαίτερο δεσμό.

Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική 

Οι τρεις πρώτοι οδηγοί που θα τερματίσουν θα φορούν ένα μοναδικό Podium Cap, μέρος της συλλογής του 2025 που παράγεται από την Pirelli Design, με τη δημιουργική συμβολή του σχεδιαστή Denis Dekovic. Το Podium Cap της Μόντσα, είναι στο χρώμα "azzurro" μπλε που θυμίζει τον Ιταλικό ουρανό πάνω από τον "Ναό της Ταχύτητας". Στο πλάι έχει και το λογότυπο 500 GP. Διατίθεται ήδη προς πώληση στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου (https://store.pirelli.com/). 

Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική 

Οι τρεις οδηγοί, μαζί με τον εκπρόσωπο της νικήτριας ομάδας, θα σηκώσουν ψηλά ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπαιο που ονομάζεται «Χίμαιρα». Αυτό το όνομα του δόθηκε από τον Nico Vascellari, τον Ιταλό καλλιτέχνη που είναι υπεύθυνος για την πέμπτη έκδοση του πρότζεκτ που έχει δημιουργηθεί από την Pirelli και την Pirelli HangarBicocca.

 

PIRELLI
ΜΟΝΤΣΑ
