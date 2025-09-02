Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται

Η επιτυχής ολοκλήρωση της φάσης smart #2

02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Αυτοκινητο
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Η smart έλαβε μια μεγάλη απόφαση για ένα μικρό όχημα: η premium, ευφυής ηλεκτρική μάρκα αυτοκινήτων θα δημιουργήσει ένα νέο διθέσιο city car! Το θα επεκτείνει τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας με ένα ultra-compact όχημα στην κατηγορία A. Το αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο θα συνδυάζει έξυπνες τεχνολογικές λύσεις εξελίσσοντας παράλληλα τις βασικές αξίες του εμβληματικού smart fortwo. Η διεθνής πρεμιέρα προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026, με την Ευρώπη ως βασική αγορά. Με αυτή τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων της η smart, ο εφευρέτης του πρωτότυπου city car, υπογραμμίζει την εστίασή της στις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η smart έχει ένα διευρυμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο το οποίο διαρκώς εξελίσσεται. Σχεδιασμένο από την ομάδα σχεδίασης της Mercedes-Benz, το όχημα θα διαθέτει νέες τεχνολογικές λύσεις για την κατηγορία που καθιερώθηκε από το αρχικό smart fortwo πριν από 27 χρόνια. Το smart #2 θα κατασκευάζεται στην Κίνα και βρίσκεται σήμερα στο τελικό στάδιο σχεδίασης και ανάπτυξης.

Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται

To επιτυχημένο “project: two” οδηγεί σε διεύρυνση της γκάμας με το smart #2 Η επιτυχημένη αξιολόγηση του “project: two” δίνει το πράσινο φως ώστε η εταιρεία να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της και να επαναφέρει το εμβληματικό αυτοκίνητο πόλης. Ο στόχος του πολυετούς «project: two» ήταν να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές του στρατηγικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της εισόδου στην αγορά τη σωστή χρονική στιγμή. Βασισμένο στις επιτυχημένες παγκόσμιες παρουσιάσεις των smart #1, smart #3 και smart #5, το smart #2 θα εμπλουτίσει τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας σε μια κατηγορία που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μάρκα και τους πελάτες της. Έτσι, η smart καλύπτει όλες τις βασικές απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας, από ευέλικτα city cars έως premium SUV μεσαίας κατηγορίας.

Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται

Όσο για την ελληνική αγορά, το νέο αυτό μοντέλο δεν χρειάζεται συστάσεις: το smart fortwo ήδη από την πρώτη του γενιά το 1998 έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα αυτοκίνητα πόλης. Με περισσότερα από 25 χρόνια πορείας στη χώρα μας, έχει γίνει συνώνυμο της αστικής κινητικότητας, συνδυάζοντας απαράμιλλη ευελιξία, μοναδικό χαρακτήρα και διαχρονικό σχεδιασμό. Η ιδιαίτερη απήχηση του μοντέλου στην Ελλάδα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το όνομα smart ταυτίζεται σχεδόν αυτόματα με το «έξυπνο μικρό», επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης που έχει αναπτυχθεί με το ελληνικό κοινό.

Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της επαναφοράς του smart #2, o Παναγιώτης Ριτσώνης, Γενικός Διευθυντής Star Automotive Ελλάς Μον. Α.Ε δήλωσε: «Η smart έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με το ελληνικό κοινό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αστικής κουλτούρας στην Ελλάδα, αφού είναι ιστορικά μία από τις χώρες με τα υψηλότερα μερίδια αγοράς στην Ευρώπη! Από τα στενά του κέντρου της Αθήνας μέχρι τα νησιά μας, το «smart-άκι» έχει γίνει για τον Έλληνα οδηγό κάθε ηλικίας το απόλυτο σύμβολο άνεσης, ευελιξίας και διαχρονικού στυλ. Η θερμή ανταπόκριση του ελληνικού κοινού όλα αυτά τα χρόνια μας γεμίζει χαρά και δεσμευόμαστε να συστήσουμε στη χώρα μας τη νέα γενιά smart #2 όσο τον δυνατόν γρηγορότερα.»

