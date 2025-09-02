Κόρινθος: Μυστήριο με τον θάνατο του 22χρονου Ανδρέα- «Τον βρήκαν σφαγμένο»

Ο λαιμός του θύματος ήταν κομμένος και από τις δύο πλευρές

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο ενός 22χρονου νεαρού στον Άσσο Κορινθίας.

Κόρινθος: Τον βρήκε νεκρό ο αδελφός του στο σαλόνι του σπιτιού του

Ο Ανδρέας βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του τα ξημερώματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από την οικογένειά του, έχοντας διαμπερές τραύμα στον λαιμό. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Συγγενείς του θύματος μίλησαν αποκλειστικά στον Γιάννη Σωτηρόπουλο και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, εκφράζοντας τον πόνο και την οργή τους.

«Ήταν πολύ καλό παιδί. Τον βρήκε μαχαιρωμένο μέσα στο σπίτι ο πατέρας του. Η μητέρα και η αδελφή του ήταν μέσα, ενώ ο άλλος του αδελφός έλειπε λόγω δουλειάς», δήλωσε ο παππούς του.

«Με πήραν τηλέφωνο στις 6 το πρωί και μου είπαν ότι βρήκαν τον Ανδρέα σφαγμένο. Δεν το χωράει το μυαλό μου».

Κόρινθος: Μυστήριο με τον θάνατο 22χρονου - «Τον βρήκαν σφαγμένο»

Kόρινθος: Η οικογένεια δεν κάλεσε ασθενοφόρο

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως δεν κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με ιδιωτικό όχημα από τους γονείς και τον αδελφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποστεί βαριά αιμορραγία, με τον λαιμό του κομμένο και από τις δύο πλευρές στο ύψος των καρωτίδων.

Οι παππούδες του αποκάλυψαν επίσης ότι πέρσι ο νεαρός είχε γλιτώσει από σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του, στο οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. «Γλίτωσε από το τροχαίο και έφυγε έτσι, με αυτό τον τρόπο…», ανέφερε συντετριμμένος ο ένας από αυτούς.

Οι γιατροί του νοσοκομείου ενημέρωσαν αμέσως τις αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες του θανάτου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Πάντως, γείτονες της οικογένειας δηλώνουν πως δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό εκείνη τη νύχτα.

Το φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξουν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, καθώς και οι καταθέσεις των μελών της οικογένειας του άτυχου νέου.

