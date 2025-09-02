Κόρινθος: Τον βρήκε νεκρό ο αδελφός του στο σαλόνι του σπιτιού του

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου του 22χρονου στην Κόρινθο ο οποίος βρέθηκε βαριά τραυματισμένος από μαχαίρι στον λαιμό και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες τον νεαρό βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σαλόνι του σπιτιού του στο Λέχαιο ο αδελφός του και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Στο σπίτι εκείνη την ώρα βρισκόταν η μητέρα του, ενώ ο πατέρας και ο αδελφός του απουσίαζαν.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία ότι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα ένας άνδρας 22 ετών με ακατάσχετη αιμορραγία. Κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σταθεροποιήσουν, όμως υπέκυψε στα τραύματά του.

Φως στα αίτια θανάτου του νεαρού άνδρας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου για την υπόθεση, λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν τον 22χρονο, ενώ πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι, όπου βρέθηκε τραυματισμένος.

Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 22χρονος πριν από δύο χρόνια είχε ένα σοβαρό τροχαίο.