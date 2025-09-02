Νεκρός ένας 22χρονος στην Κόρινθο: Βρέθηκε μαχαιρωμένος στον λαιμό

Τραγικές σκηνές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στη Κόρινθο, όταν ένας 22χρονος μεταφέρθηκε από τους οικείους του στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό, όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο νεαρός βρέθηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος στο Λέχαιο της Κορίνθου. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης κι εκεί οι γιατροί, γύρω στις 03:00 ειδοποίησαν την αστυνομία πως ένας άνδρας ήταν βαριά τραυματισμένος στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι.

Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο 22χρονος δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης παραμένουν ασαφείς. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς συνέβη το περιστατικό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η αστυνομία παίρνει καταθέσεις από τους οικείους του ώστε να ρίξει φως στην περίεργη αυτή υπόθεση και να εντοπίσει τον δράστη ή τους δράστες της επίθεσης.