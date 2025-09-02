Pirelli: Τι έγινε στο συναρπαστικό Ολλανδικό Grand Prix

Πρώτο Grand Slam για Piastri, πρώτο βάθρο για Hadjar.

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.25 , 16:41 Και διευθυντές Υπουργείων κατηγορούνται για ξέπλυμα μέσω στοιχήματος!
03.09.25 , 16:18 Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»
03.09.25 , 15:53 Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την κούκλα σύντροφό του
03.09.25 , 15:40 Φωτιά τώρα σε φυτώριο στο Μενίδι - Επιχειρεί και ελικόπτερο
03.09.25 , 15:33 Άγιος Δημήτριος: Περίπτερο Έγινε Στόχος Ληστών Για 5η Φορά Σε 2 Μήνες
03.09.25 , 15:12 Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ
03.09.25 , 15:08 Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»
03.09.25 , 15:04 Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
03.09.25 , 14:58 Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
03.09.25 , 14:52 Μαφία Κρήτης: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων
03.09.25 , 14:41 Νέες τηλεοπτικές σειρές: Πότε, πού και τι θα δούμε
03.09.25 , 14:17 Μύκονος: Άγριο ξύλο μεταξύ αστυνομικών και Ιταλών τουριστών
03.09.25 , 14:08 Τι σημαίνει η 13ωρη εργασία και τι ισχύει σήμερα
03.09.25 , 14:00 Έλον Μάσκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Τι έγραψε για το δημογραφικό
03.09.25 , 13:56 Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο
Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge
Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί
Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»
Αλέξης Τσίπρας: Ποια πρόσωπα θέλει να στελεχώσουν το νέο του κόμμα
Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε
Άντζελα Γκερέκου: Εντυπωσιακή με μπλε καφτάνι στο Ηρώδειο
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Pirelli: Τι έγινε στο συναρπαστικό Ολλανδικό Grand Prix
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ολλανδικό Grand Prix ήταν συναρπαστικό και γεμάτο δράση με τον Oscar Piastri να παίρνει τη νίκη. Έχοντας ξεκινήσει από την pole position, πέτυχε επίσης τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και προηγήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος, εξασφαλίζοντας έτσι το πρώτο Grand Slam της καριέρας του. Ήταν η ένατη νίκη για τον Αυστραλό, που ισοφάρισε έτσι τον συμπατριώτη του και μάνατζέρ του, Mark Webber, αλλά και τον έτερο οδηγό της McLaren Lando Norris, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Ήταν η 201η νίκη για τη McLaren, και η πέμπτη της στο Ζάντφορτ. Ο Max Verstappen ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βάθρου.

Pirelli: Τι έγινε στο συναρπαστικό Ολλανδικό Grand Prix

O οδηγός της Red Bull είχε ν’ ανέβει στο βάθρο, από το Grand Prix του Καναδά. Ήταν το πέμπτο του συνεχόμενο βάθρο στο Ζάντφορτ με τρεις νίκες και δύο δεύτερες θέσεις. Στην τρίτη θέση, ο Isack Hadjar (Racing Bulls) εξασφάλισε το πρώτο του βάθρο. Έγινε έτσι ο νεότερος Γάλλος οδηγός που έχει ανέβει στο βάθρο και ο πέμπτος νεότερος στην ιστορία του θεσμού σε ηλικία 20 ετών, 11 μηνών και τριών ημερών. Ήταν η πρώτη φορά που η Ιταλική ομάδα (RB) ανέβηκε στο βάθρο μετά το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν το 2021. Τότε είχε τερματίσει τρίτος ένας άλλος Γάλλος οδηγός, ο Pierre Gasly.

Pirelli: Τι έγινε στο συναρπαστικό Ολλανδικό Grand Prix
Τα ελαστικά που χρησιμοποιήθηκαν στην πίστα  

Χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις γόμες στην εκκίνηση. Για την αρχική φάση του αγώνα, 14 οδηγοί επέλεξαν τη μέση γόμα (Medium), τέσσερις τη μαλακή (Soft) και δύο τη σκληρή (Hard).Η σκληρή γόμα C2 ήταν αυτή που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο, καλύπτοντας σχεδόν το 50% του συνόλου των γύρων που ολοκληρώθηκαν (658 γύροι, 48,28%), ακολουθούμενη από τη μέση γόμα (399 γύροι, 29,27%) και τη μαλακή (306 γύροι, 22,45%). Τη μεγαλύτερη απόσταση κάλυψε ο Bearman με Haas, έκανε 53 γύρους με τη σκληρή γόμα. Ο Verstappen διένυσε τους περισσότερους γύρους με τη μεσαία (30) και ο Lawson τους περισσότερους με τη μαλακή γόμα (25).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PIRELLI
 |
ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ GRAND PRIX
 |
ΝΙΚΗΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top