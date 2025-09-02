Pirelli: Τι έγινε στο συναρπαστικό Ολλανδικό Grand Prix

Το Ολλανδικό Grand Prix ήταν συναρπαστικό και γεμάτο δράση με τον Oscar Piastri να παίρνει τη νίκη. Έχοντας ξεκινήσει από την pole position, πέτυχε επίσης τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και προηγήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος, εξασφαλίζοντας έτσι το πρώτο Grand Slam της καριέρας του. Ήταν η ένατη νίκη για τον Αυστραλό, που ισοφάρισε έτσι τον συμπατριώτη του και μάνατζέρ του, Mark Webber, αλλά και τον έτερο οδηγό της McLaren Lando Norris, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Ήταν η 201η νίκη για τη McLaren, και η πέμπτη της στο Ζάντφορτ. Ο Max Verstappen ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βάθρου.

O οδηγός της Red Bull είχε ν’ ανέβει στο βάθρο, από το Grand Prix του Καναδά. Ήταν το πέμπτο του συνεχόμενο βάθρο στο Ζάντφορτ με τρεις νίκες και δύο δεύτερες θέσεις. Στην τρίτη θέση, ο Isack Hadjar (Racing Bulls) εξασφάλισε το πρώτο του βάθρο. Έγινε έτσι ο νεότερος Γάλλος οδηγός που έχει ανέβει στο βάθρο και ο πέμπτος νεότερος στην ιστορία του θεσμού σε ηλικία 20 ετών, 11 μηνών και τριών ημερών. Ήταν η πρώτη φορά που η Ιταλική ομάδα (RB) ανέβηκε στο βάθρο μετά το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν το 2021. Τότε είχε τερματίσει τρίτος ένας άλλος Γάλλος οδηγός, ο Pierre Gasly.



Τα ελαστικά που χρησιμοποιήθηκαν στην πίστα

Χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις γόμες στην εκκίνηση. Για την αρχική φάση του αγώνα, 14 οδηγοί επέλεξαν τη μέση γόμα (Medium), τέσσερις τη μαλακή (Soft) και δύο τη σκληρή (Hard).Η σκληρή γόμα C2 ήταν αυτή που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο, καλύπτοντας σχεδόν το 50% του συνόλου των γύρων που ολοκληρώθηκαν (658 γύροι, 48,28%), ακολουθούμενη από τη μέση γόμα (399 γύροι, 29,27%) και τη μαλακή (306 γύροι, 22,45%). Τη μεγαλύτερη απόσταση κάλυψε ο Bearman με Haas, έκανε 53 γύρους με τη σκληρή γόμα. Ο Verstappen διένυσε τους περισσότερους γύρους με τη μεσαία (30) και ο Lawson τους περισσότερους με τη μαλακή γόμα (25).