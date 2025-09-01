Αλέξης Τσίπρας: Ποια πρόσωπα θέλει να στελεχώσουν το νέο του κόμμα

Σε έντονη κινητικότητα το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού

Επιμέλεια STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Αναταράξεις προκαλούν τα σενάρια επιστροφής Τσίπρα / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ισχυρούς κραδασμούς στο πολιτικό τοπίο, και κυρίως στην Κεντροαριστερά, προκάλεσε η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική «Le Monde», μέσω της οποίας άφησε να εννοηθεί ότι θα επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο. Για την κίνηση αυτή, ο πρώην πρωθυπουργός έγινε στόχος έντονης κριτικής από το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου δείχνουν αμηχανία και προβληματισμό για το τι μέλλει γενέσθαι. 

Σύμφωνα με τη Real News, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει μεθοδικά την επιστροφή το και «χτίζει» την ομάδα γύρω του. Έτσι, μαζί με την κυκλοφορία του βιβλίου του, πλησιάζει και η επάνοδός του.

Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ

Αλέξης Τσίπρας: Ποιους θέλει δίπλα του και με ποιους δε θα συνεργαστεί 

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να επιθυμεί να στελεχώσει την ομάδα του νέου του πολιτικού εγχειρήματος με πρόσωπα που είναι έμπιστα και έμπειρα, ωστόσο από δίπλα του δε θα μπορούσαν να λείπουν και φρέσκιες παρουσίες στην πολιτική που θα σηματοδοτήσουν την ανανέωση και την αξιοπιστία. 

Έτσι, λοιπόν, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Κώστας Μπάρκας και ο Νικόλας Φαραντούρης φαίνεται να είναι οι πρώτοι «εκλεκτοί» του Αλέξη Τσίπρα, μιας και τους γνωρίζει καλά, έχουν συνεργαστεί και διατηρούν μέχρι σήμερα πολύ στενές σχέσεις. Εκτός αυτών, οι Κώστας Αρβανίτης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Διονύσης Καλαματιανός, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Συμεών Κεδίκογλου και Γιώργος Ψυχογιός φαίνεται να περιμένουν το «κάλεσμα» Τσίπρα στο νέο κόμμα. 

Την ίδια ώρα, στα πρόσωπα που σίγουρα δε θα συνεργαστούν με τον Αλέξη Τσίπρα συγκαταλέγονται οι Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης, αφού οι σχέσεις τους με τον πρώην πρωθυπουργό είναι πια ανύπαρκτες. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τους Ευκλείδη Τσακαλώτο, Νίκο Φίλη και Πάνο Σκουρλέτη.

Κόντρα από τα… «παλιά» (;) Τσίπρα – Μητσοτάκη

Άγνωστο είναι το τι θα γίνει με τους Αλέξη Χαρίτση και Έφη Αχτσιόγλου, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που βλέπουν και τον Σωκράτη Φάμελλο κοντά στον νέο πολιτικό φορέα Τσίπρα. 

Το ρεπορτάζ θέλει τη Λούκα Κατσέλη να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που θέλουν τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει άνοιγμα και προς την Κεντροαριστερά. 

Τέλος, στο τραπέζι υπάρχουν και τα ονόματα του Χάρη Καστανίδη αλλά και του Ηλία Μόσιαλου. 

Τσίπρας - Μπαζιάνα: Η δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού μετά από καιρό

Ο Αλέξης Τσίπρας δε θέλει το νέο του κόμμα να μοιάζει με το παλιό. Βρίσκεται σε αναζήτηση προσώπων που έχουν ακαδημαϊκή επάρκεια, εμπειρία στη δημόσια διοίκηση ή επαφή με τον κοινωνικό ιστό. Ακούγονται έντονα ονόματα όπως του Ξενοφώντα Κοντιάδη, του Γιώργου Σωτηρέλη, αλλά και του Φραγκίσκου Κουτεντάκη και του Τάκη Κορκολή, ενώ παλαιοί γνώριμοι όπως ο Δημήτρης Λιάκος και ο Γιώργος Χουλιαράκης επιστρέφουν στο προσκήνιο ως σύμβουλοι στρατηγικής. Συνομιλητές του Αλ. Τσίπρα επιμένουν ότι τουλάχιστον επτά καθηγητές πανεπιστημίου έχουν δεχθεί ανεπίσημες κρούσεις, ενώ εντοπίζονται και δημοσιογράφοι και αναλυτές από τον κεντροαριστερό χώρο που ενδέχεται να ενσωματωθούν επικοινωνιακά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
 |
ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ
 |
ΚΟΜΜΑ
