Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί χρησιμοποιούνται ευρέως από οικογένειες και συγγενικά πρόσωπα, καθώς προσφέρουν ευκολία στη διαχείριση των οικονομικών. Ωστόσο, η πρακτική αυτή ενέχει κινδύνους με σοβαρές φορολογικές προεκτάσεις, οι οποίες συχνά δεν γίνονται αντιληπτές εγκαίρως. Η εφορία μπορεί να θεωρήσει ως γονική παροχή ή δωρεά κάθε μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε λογαριασμό τρίτων, εφόσον δεν δηλωθεί και δεν δικαιολογηθεί, με αποτέλεσμα την επιβολή φόρου.

Αφορμή αποτέλεσε πρόσφατη υπόθεση, όπου η μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και τέκνων σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου θεωρήθηκε δωρεά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

