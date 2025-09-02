Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Ποιος δε θυμάται την κλασική ταινία γουέστερν «Χορεύοντας με τους Λύκους» και την εκπληκτική ερμηνεία του ηθοποιού Γκράχαμ Γκριν, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στα 73 του χρόνια.

Όπως ανακοίνωσε ο μάνατζερ του Γκριν, Τζέρι Τζόρνταν, στο CBC News: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον ειρηνικό θάνατο του βραβευμένου και θρυλικού Καναδού ηθοποιού Γκράχαμ Γκριν». Σύμφωνα με την ήδια πηγή, ο ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή από φυσικά αίτια στα 73 του χρόνια.

Ο Γκράχαμ Γκριν, ο οποίος ήταν μέλος της φυλής Ονέιντα, η οποία ανήκει στην περιοχή των Έξι Εθνών του Νότιου Οντάριο, προτάθηκε για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Χορεύοντας με τους λύκους» (1990), του Κέβιν Κόστνερ, όπου υποδύθηκε τον Κίκινγκ Μπερντ.

Προτού αποφασίσει να ασχοληθεί με την υποκριτική ο Γκριν ακολούθησε διάφορα επαγγέλματα. Έτσι εργάστηκε ως σχεδιαστής, πολιτικός τεχνολόγος, εργάτης χάλυβα, καθώς ήταν και μέλος σε ροκ συγκροτήματα. Όμως η αγάπη του για το θέατρο ήταν πολλή μεγάλη και έτσι το 1970 μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

Ο ίδιος, σε συνέντευξή του το μακρινό 2012, είχε δηλώσει ότι το θέατρο ήταν το μέσο που τον εξέλιξε ως ηθοποιό και τον βοήθησε να προχωρήσει: «Σε βοηθάει να χτίσεις έναν χαρακτήρα. Στον κινηματογράφο δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια. Η πειθαρχία του θεάτρου είναι αυτό που προτείνω σε όλους τους ηθοποιούς».

Ενώ, όσον αφορά στον γάμο του με τη Χίλαρι Μπλάκμορ, αποκάλυψε ότι ήταν για εκείνον «η καλύτερη περίοδος της ζωής του».

Γνωρίζοντας τον Γκράχαμ Γκριν