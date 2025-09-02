Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»

Τις τελευταίες βουτιές για το φετινό καλοκαίρι απόλαυσε η Μάρα Ζαχαρέα και μοιράστηκε ένα βίντεο με τους followers της στα social media. Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ποζάρει στην κάμερα του κινητού χαμογελαστή, ευδιάθετη, ξεκούραστη και φορώντας το εμπριμέ μπικίνι της σε παραλία της Πάρου.

«Τελευταίο μπάνιο γι’ αυτό το καλοκαίρι. Και του χρόνου, να ‘μαστε καλά.🙏🐬🧿» σημείωσε στη λεζάντα.

Στο νησί της Πάρου περνά κάθε χρόνο το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών της μαζί με την οικογένειά της αλλά και τους φίλους τους. Σε άλλο στιγμιότυπο, τη βλέπουμε να χαλαρώνει στη σεζλόνγκ και να διαβάζει το βιβλίο της.

Δες την ανάρτηση:

Μάρα Ζαχαρέα: Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Η Μάρα Ζαχαρέα στη Διεύθυνση Ειδήσεων μαζί με το έμπειρο δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο, θα βρίσκονται και τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην πρώτη γραμμή των γεγονότων.

Με ψύχραιμη ματιά και γρήγορα αντανακλαστικά, η ομάδα του Star αποτυπώνει την επικαιρότητα με ουσιαστική ενημέρωση, άμεσα, αξιόπιστα και αντικειμενικά, καλύπτοντας όλα τα κορυφαία γεγονότα, που αφορούν στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και την επιστήμη, τη στιγμή που συμβαίνουν, όπου κι αν συμβαίνουν.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, καθημερινά στις 19:45.