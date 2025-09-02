Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»

Απόλαυσε τις τελευταίες βουτιές για το φετινό καλοκαίρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.25 , 16:41 Και διευθυντές Υπουργείων κατηγορούνται για ξέπλυμα μέσω στοιχήματος!
03.09.25 , 16:18 Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»
03.09.25 , 15:53 Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την κούκλα σύντροφό του
03.09.25 , 15:40 Φωτιά τώρα σε φυτώριο στο Μενίδι - Επιχειρεί και ελικόπτερο
03.09.25 , 15:33 Άγιος Δημήτριος: Περίπτερο Έγινε Στόχος Ληστών Για 5η Φορά Σε 2 Μήνες
03.09.25 , 15:12 Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ
03.09.25 , 15:08 Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»
03.09.25 , 15:04 Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
03.09.25 , 14:58 Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
03.09.25 , 14:52 Μαφία Κρήτης: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων
03.09.25 , 14:41 Νέες τηλεοπτικές σειρές: Πότε, πού και τι θα δούμε
03.09.25 , 14:17 Μύκονος: Άγριο ξύλο μεταξύ αστυνομικών και Ιταλών τουριστών
03.09.25 , 14:08 Τι σημαίνει η 13ωρη εργασία και τι ισχύει σήμερα
03.09.25 , 14:00 Έλον Μάσκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Τι έγραψε για το δημογραφικό
03.09.25 , 13:56 Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά
Οι βουτιές του &#34;OG&#34; Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο
Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί
Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge
Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»
Αλέξης Τσίπρας: Ποια πρόσωπα θέλει να στελεχώσουν το νέο του κόμμα
Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε
Άντζελα Γκερέκου: Εντυπωσιακή με μπλε καφτάνι στο Ηρώδειο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρα Ζαχαρέα: Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις τελευταίες βουτιές για το φετινό καλοκαίρι απόλαυσε η Μάρα Ζαχαρέα και μοιράστηκε ένα βίντεο με τους followers της στα social media. Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ποζάρει στην κάμερα του κινητού χαμογελαστή, ευδιάθετη, ξεκούραστη και φορώντας το εμπριμέ μπικίνι της σε παραλία της Πάρου.

«Τελευταίο μπάνιο γι’ αυτό το καλοκαίρι. Και του χρόνου, να ‘μαστε καλά.🙏🐬🧿» σημείωσε στη λεζάντα.

Στο νησί της Πάρου περνά κάθε χρόνο το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών της μαζί με την οικογένειά της αλλά και τους φίλους τους. Σε άλλο στιγμιότυπο, τη βλέπουμε να χαλαρώνει στη σεζλόνγκ και να διαβάζει το βιβλίο της.

Στιγμές ηρεμίας και στιλ για τη Μάρα Ζαχαρέα στην Πάρο

Δες την ανάρτηση:

ζαχαρεα

Μάρα Ζαχαρέα: Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Η Μάρα Ζαχαρέα στη Διεύθυνση Ειδήσεων μαζί με το έμπειρο δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο, θα βρίσκονται και τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην πρώτη γραμμή των γεγονότων. 

 

Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»

Με ψύχραιμη ματιά και γρήγορα αντανακλαστικά, η ομάδα του Star αποτυπώνει την επικαιρότητα με ουσιαστική ενημέρωση, άμεσα, αξιόπιστα και αντικειμενικά, καλύπτοντας όλα τα κορυφαία γεγονότα, που αφορούν στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και την επιστήμη,  τη στιγμή που συμβαίνουν, όπου κι αν συμβαίνουν. 

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, καθημερινά στις 19:45.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top