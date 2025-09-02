Άντζελα Γκερέκου: Εντυπωσιακή με μπλε καφτάνι στο Ηρώδειο

Απόλαυσε επί σκηνής την κόρη της Μαρία Βοσκοπούλου

Άντζελα Γκερέκου: Εντυπωσιακή με μπλε καφτάνι στο Ηρώδειο
Τη μουσική παράσταση "Αριστοφάνεια" του Χρήστου Λεοντή στην οποία συμμετέχει και η κόρη της Μαρία Βοσκοπούλου απόλαυσε το βράδυ της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου η Άντζελα Γκερέκου.

Η πρωταγωνίστρια της "Γης της Ελιάς" έδωσε το «παρών» στο Ηρώδειο και εντυπωσίασε - όπως πάντα- με την εμφάνισή της. Για την περίσταση, η πάντοτε chic Άντζελα Γκερέκου επέλεξε ένα μάξι μπλε καφτάνι με λευκές και χρυσές boho λεπτομέρειες και το συνδύασε υπέροχα με χρυσά πέδιλα. Τα μαλλιά της ήταν ελαφριά κυματιστά, ενώ το μακιγιάζ της έντονο και λαμπερό. 

Υπενθυμίζεται ότι η γλυκύτατη Μαρία Βοσκοπούλου που συμμετείχε στην παράσταση, σπουδάζει υποκριτική στο θέατρο Τέχνης. Φυσικά, μαμά και κόρη φωτογραφήθηκαν μαζί μετά το τέλος της παράστασης.

Δες τις φωτογραφίες:

γκερεκου

 Άντζελα Γκερέκου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

γκερεκου

 Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

γκερεκου

Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΩΔΕΙΟ
