Φωτιά σε κατάστημα στο Περιστέρι - Aπεγκλωβίστηκε ένα άτομο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε κτίριο στο Περιστέρι, επί της οδού Χρυσοστόμου.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε βιοτεχνία που δραστηριοποιείται στον χώρο των λευκών ειδών. Αμέσως σήμανε συναγερμός, καθώς υπήρχε φόβος για εγκλωβισμένα άτομα.
Από τις έρευνες που έγιναν, εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε ένα άτομο.
Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Χρυσοστόμου, από τη διασταύρωση με την 25ης Μαρτίου έως και την οδό Άνθιμου Γαζή.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ χρησιμοποιείται και κλιμακοφόρο, με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.