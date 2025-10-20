VW Golf GTI και Golf R: Ανακηρύχθηκαν “Car of the Year 2026”

Διεθνής αναγνώριση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 10:19 Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
20.10.25 , 10:10 Η Ειρήνη Τορνεσάκη στο star.gr: To ελληνικό τραγούδι που διεκδικεί Grammy!
20.10.25 , 10:05 Μαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, η αγένεια & τα follow/unfollow!
20.10.25 , 09:51 Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates έπεσε στη θάλασσα – 2 νεκροί
20.10.25 , 09:48 Φωτεινή Πετρογιάννη: «Ήταν λεβέντης» - Μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της
20.10.25 , 09:44 Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
20.10.25 , 09:19 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ρομαντική φθινοπωρινή απόδραση για τα γενέθλιά της
20.10.25 , 09:18 Ελένη Χατζίδου: Εκτός Breakfast@Star - Όσα είπε ο Ετεοκλής Παύλου
20.10.25 , 09:15 Τζένη Θεωνά: Απαθανατίζει τον πατέρα της αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της
20.10.25 , 09:09 Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
20.10.25 , 09:03 Καυτές αποκαλύψεις για το ερωτικό τρίγωνο Τζάκι-Ωνάσης-Κάλλας
20.10.25 , 09:01 Κοσμάς Φουντούκης: Πέθανε ο ηθοποιός - Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο
20.10.25 , 09:00 VW Golf GTI και Golf R: Ανακηρύχθηκαν “Car of the Year 2026”
20.10.25 , 08:55 Τούνη: Λιμουζίνα & strip show στο bachelorette της Στέλλας στο Λας Βέγκας
20.10.25 , 08:34 IQ160: Δείτε τα επεισόδια του 3ου κύκλου on demand
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Ελένη Χατζίδου: Εκτός Breakfast@Star - Όσα είπε ο Ετεοκλής Παύλου
Κοσμάς Φουντούκης: Πέθανε ο ηθοποιός - Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο
Φωτεινή Πετρογιάννη: «Ήταν λεβέντης» - Μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της
Τζένη Θεωνά: Απαθανατίζει τον πατέρα της αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της
Περιστέρι: Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από κλαμπ στο Μπουρνάζι
Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες
Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates έπεσε στη θάλασσα – 2 νεκροί
Καυτές αποκαλύψεις για το ερωτικό τρίγωνο Τζάκι-Ωνάσης-Κάλλας
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ρομαντική φθινοπωρινή απόδραση για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
VW Golf GTI και Golf R: Ανακηρύχθηκαν “Car of the Year 2026”
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία σπουδαία διεθνής διάκριση για τη Volkswagen: τα νέα Golf GTI και Golf R αναδείχθηκαν “Car of the Year 2026” από το αμερικανικό περιοδικό MotorTrend, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς αξιολόγησης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.  

VW Golf GTI και Golf R: Ανακηρύχθηκαν “Car of the Year 2026” 

Ο θεσμός MotorTrend Car of the Year, που διεξάγεται από το 1949, αξιολογεί κάθε νέο ή ουσιαστικά ανανεωμένο μοντέλο σε έξι θεμελιώδεις άξονες: σχεδίαση, καινοτομία, τεχνική αρτιότητα, απόδοση, ασφάλεια και συνολική αξία. 

VW Golf GTI και Golf R: Ανακηρύχθηκαν “Car of the Year 2026” 

Το Golf κατακτά τον τίτλο για τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού, συνεχίζοντας μια πορεία διακρίσεων που εκτείνεται σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Το Golf GTI είχε αποσπάσει το πρώτο “Car of the Year” του MotorTrend το 1985, την εποχή που το περιοδικό απένειμε ξεχωριστά βραβεία για εισαγόμενα και εγχώρια μοντέλα. Τριάντα χρόνια αργότερα, το Golf της έβδομης γενιάς —μαζί με τις εκδόσεις GTI, TDI και e-Golf— κατέκτησε εκ νέου το τρόπαιο το 2015. 
VW Golf GTI και Golf R: Ανακηρύχθηκαν “Car of the Year 2026” 

Σήμερα, οι εκδόσεις GTI και R του νέου Golf μεταφέρουν αναλλοίωτο το πνεύμα του μοντέλου: σπορ χαρακτήρα, καθημερινή λειτουργικότητα και κορυφαία μηχανολογική συνέπεια. Το Golf GTI / R ξεχώρισε για τη συνοχή της οδηγικής του συμπεριφοράς, την τεχνολογική του ωριμότητα, την ικανότητά του να ισορροπεί δύναμη και καθημερινή χρηστικότητα, καθώς και για τον άμεσο, αυθεντικό τρόπο με τον οποίο μεταδίδει συναίσθημα στον οδηγό.  VW Golf GTI και Golf R: Ανακηρύχθηκαν “Car of the Year 2026” 
Η επιτροπή χαρακτήρισε τη φετινή του νίκη ως «απόδειξη ότι τα καθαρόαιμα αυτοκίνητα εξακολουθούν να εμπνέουν, ακόμη και στην εποχή των SUV και της ηλεκτροκίνησης». 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
GOLF GTI
 |
GOLF R
 |
“CAR OF THE YEAR 2026”
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top