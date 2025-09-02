Τροχαίο Πάτρα: «Δεν ήθελα να σκοτώσω» - Στη φυλακή ο οδηγός της μηχανής

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 46χρονος οδηγός / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην Πάτρα, με θύμα τη γιαγιά Τιτίκα και ελαφρά τραυματισμένη την 8χρονη.

Κατά τη σημερινή απολογία του στον ανακριτή υποστήριξε ότι προσπάθησε να αποφύγη την παράσυρση και δήλωσε συντετριμμένος: «Προσπαθησα με ελιγμούς να αποφύγω τη γυναινα και το κορίτσι, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν ήθελα να σκοτώσω άνθρωπο, σε καμιά περίπτωση. Ειμαι συντετριμμένος».

Ο 46χρονος οδηγός προφυλακίστηκε μετά την απολογία του / Φωτογραφία Eurokinissi (Χρήστος Στρατουλάκος)

Ο 46χρονος, ο οποίος κινείτο με τη μοτοσικλέτα του επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα τον δρόμο.

Κατόπιν, η 86χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Μετά το τροχαίο η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του 46χρονου.