Πάτρα: Θρήνος για τη γιαγιά Τιτίκα - «Ήταν η γιαγιά όλων των παιδιών»

Παρελθόν με ναρκωτικά και κλοπές είχε ο 46χρονος μοτοσικλετιστής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.25 , 15:49 ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία καταθέσεων μαζεύει από τις τράπεζες για ελέγχους
02.09.25 , 15:48 Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3
02.09.25 , 15:39 Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη
02.09.25 , 15:30 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε
02.09.25 , 15:29 Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
02.09.25 , 15:22 Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025
02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
02.09.25 , 15:10 Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
02.09.25 , 14:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης επέστρεψε και επίσημα;
02.09.25 , 14:52 EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher
02.09.25 , 14:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις
02.09.25 , 14:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
02.09.25 , 14:08 Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
02.09.25 , 14:03 Πάτρα: «Ράγισαν» καρδιές στην κηδεία της «ηρωίδας» γιαγιάς Τιτίκας
02.09.25 , 13:55 Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν ανατροπές;
Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο
Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Δούκισσα Νομικού: Οι φωτογραφίες με μπλε μπικίνι και το μήνυμα
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Πάτρα για τη γιαγιά Τιτίκα, που με αυτοθυσία έσωσε ένα 8χρονο κοριτσάκι, όταν πήγε να το παρασύρει ο οδηγός μοτοσικλέτας.

Τροχαίο Πάτρα: «Το παιδί μου λέει “μπαμπά ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω”»

Η γιαγιά Τιτίκα δεν ήταν μόνο η γιαγιά της οικογένειάς της, αλλά η «γιαγιά όλης της γειτονιάς». Αγκαλιάζε όλα τα παιδιά, τα πρόσεχε και τους χάριζε αγάπη και στοργή. Η πράξη αυτοθυσίας της σφράγισε την εικόνα της ως πραγματικής ηρωίδα, όταν η απογευματινή βόλτα με τη μικρή Μαρία, κόρη οικογενειακών φίλων, μετατράπηκε σε τραγωδία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στο άκουσμα της μηχανής, η 86χρονη γυναίκα έβαλε το σώμα της μπροστά και έσπρωξε το κοριτσάκι για να το σώσει. Το τίμημα, η ίδια της η ζωή.

Πάτρα: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου» - Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης

Γιαγιά Τιτίκα

Συγγενείς, φίλοι και γείτονες ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο αντίο στην 86χρονη που θυσίασε τη ζωή της για να σωθεί ένα παιδί.

«Ήταν καλός άνθρωπος, καλοσυνάτος, βοηθούσε πολύ κόσμο. Όσο για το ότι έβαλε το κορμί της μπροστά για να σώσει το κοριτσάκι, μόνο ήρωας μπορεί να χαρακτηριστεί», δήλωσε συγκινημένος ένας από τους γείτονες.

Πάτρα: Παρελθόν με ναρκωτικά και κλοπές είχε ο 46χρονος μοτοσικλετιστής

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη Τιτίκα, την αγαπημένη γιαγιά της γειτονιάς. Ο κατηγορούμενος δεν έδωσε καμία εξήγηση στην αστυνομία για το τραγικό δυστύχημα, ωστόσο φέρεται συντετριμμένος και, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, σκοπεύει να ζητήσει «συγγνώμη».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 46χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών, ενώ αποφυλακίστηκε το 2013. Στην Πάτρα βρέθηκε για να επισκεφθεί την αδελφή του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της γιαγιάς Τιτίκας ζητά παραδειγματική τιμωρία για τον οδηγό: «Θεωρούμε ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά», δήλωσε ο κ. Σωτήρης Βαβαρούτας.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΓΙΑΓΙΑ
 |
8ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top