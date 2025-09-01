Πάτρα: Θρήνος για τη γιαγιά Τιτίκα - «Ήταν η γιαγιά όλων των παιδιών»

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Πάτρα για τη γιαγιά Τιτίκα, που με αυτοθυσία έσωσε ένα 8χρονο κοριτσάκι, όταν πήγε να το παρασύρει ο οδηγός μοτοσικλέτας.

Η γιαγιά Τιτίκα δεν ήταν μόνο η γιαγιά της οικογένειάς της, αλλά η «γιαγιά όλης της γειτονιάς». Αγκαλιάζε όλα τα παιδιά, τα πρόσεχε και τους χάριζε αγάπη και στοργή. Η πράξη αυτοθυσίας της σφράγισε την εικόνα της ως πραγματικής ηρωίδα, όταν η απογευματινή βόλτα με τη μικρή Μαρία, κόρη οικογενειακών φίλων, μετατράπηκε σε τραγωδία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στο άκουσμα της μηχανής, η 86χρονη γυναίκα έβαλε το σώμα της μπροστά και έσπρωξε το κοριτσάκι για να το σώσει. Το τίμημα, η ίδια της η ζωή.

Συγγενείς, φίλοι και γείτονες ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο αντίο στην 86χρονη που θυσίασε τη ζωή της για να σωθεί ένα παιδί.

«Ήταν καλός άνθρωπος, καλοσυνάτος, βοηθούσε πολύ κόσμο. Όσο για το ότι έβαλε το κορμί της μπροστά για να σώσει το κοριτσάκι, μόνο ήρωας μπορεί να χαρακτηριστεί», δήλωσε συγκινημένος ένας από τους γείτονες.

Πάτρα: Παρελθόν με ναρκωτικά και κλοπές είχε ο 46χρονος μοτοσικλετιστής

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη Τιτίκα, την αγαπημένη γιαγιά της γειτονιάς. Ο κατηγορούμενος δεν έδωσε καμία εξήγηση στην αστυνομία για το τραγικό δυστύχημα, ωστόσο φέρεται συντετριμμένος και, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, σκοπεύει να ζητήσει «συγγνώμη».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 46χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών, ενώ αποφυλακίστηκε το 2013. Στην Πάτρα βρέθηκε για να επισκεφθεί την αδελφή του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της γιαγιάς Τιτίκας ζητά παραδειγματική τιμωρία για τον οδηγό: «Θεωρούμε ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά», δήλωσε ο κ. Σωτήρης Βαβαρούτας.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star