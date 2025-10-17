Αυτό είναι το νέο Τoyota Aygo Χ Cross Hybrid Electric

Το Aygo X είναι βασισμένο στην πλατφόρμα GA-B της Toyota Global New Architecture (TNGA), που παρουσιάστηκε με το μοντέλο το 2022 και έχει τώρα τροποποιηθεί για τη νέα γενιά. Προσφέρει ευέλικτη οδική συμπεριφορά, θέση οδήγησης που εμπνέει σιγουριά και χαμηλό κέντρο βάρους.Το «έτοιμο για όλα» Aygo X ανανεώνεται με κομψό εμπρός σχεδιασμό που αποπνέει premium χαρακτήρα και αναδεικνύει τον crossover προσανατολισμό του.

Την εικόνα ολοκληρώνουν οι νέες ζάντες 17 ή 18 ιντσών και οι μαύροι προτεταμένοι θόλοι τροχών.Αν και βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα GA-B με το Yaris, το νέο Aygo X διαθέτει ανασχεδιασμένο πίσω τμήμα. Η ευελιξία της πλατφόρμας επέτρεψε την προσαρμογή της θέσης της υβριδικής και της βοηθητικής μπαταρίας, χωρίς καμία επίπτωση στις διαστάσεις ή στη χωρητικότητα αποσκευών.

Στις ανώτερες εκδόσεις, διατίθεται σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 10,5 ιντσών, ενώ οι υπόλοιπες εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ οθόνη 9 ιντσών.Η βελτιωμένη ψηφιακή εμπειρία προσφέρει στους επιβάτες συνδεσιμότητα, ενημέρωση αι ψυχαγωγία μέσω του συστήματος Toyota Smart Connect και της εφαρμογής MyT (για smartphone).Το premium σύστημα ηχείων JBL προσφέρει δυνατά μπάσα και καθαρή, δυναμική απόκριση από τέσσερα ηχεία και ένα μεγάλο subwoofer στο πορτμπαγκάζ, και διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός.

Το Toyota Smart Connect προσφέρει ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone μέσω Android Auto – πλέον της υπάρχουσας ασύρματης συνδεσιμότητας Apple CarPlay – επιτρέποντας εύκολη ενσωμάτωση πλοήγησης, ροής πολυμέσων και άλλων λειτουργιών.Πρόσθετη ευκολία προσφέρουν δύο θύρες USB-C στάνταρ και η προαιρετική βάση ασύρματης φόρτισης για εύκολη φόρτιση κινητών συσκευών. Η εφαρμογή MyToyota για smartphone επιτρέπει την παρακολούθηση δεδομένων του οχήματος –ανάλυση οδήγησης, στάθμη καυσίμου, προειδοποιήσεις και εντοπισμός αυτοκινήτου – και λειτουργεί ως ψηφιακό κλειδί για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση του κινητήρα.

Για να χωρέσει ο μεγαλύτερος υβριδικός κινητήρας 1,5 λίτρου, ο εμπρόσθιος πρόβολος έχει επιμηκυνθεί κατά 76 mm, διατηρώντας παράλληλα τις αναλογίες του Aygo X.Για πρώτη φορά σε υβριδικό Toyota, οι δύο σειρές κυψελών της μπαταρίας τοποθετούνται σε διαμήκη διάταξη κάτω από τα πίσω καθίσματα. Σε άλλα υβριδικά μοντέλα της Toyota χρησιμοποιείται παράλληλη διάταξη, που απαιτεί περισσότερο χώρο κατά μήκος.

Για την ενσωμάτωση του εξηλεκτρισμένου συστήματος κίνησης χρειάστηκε επίσης ένα νέο σύστημα καλωδίωσης, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα εφαρμογής εντελώς νέων ηλεκτρονικών – όπως οι νέες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (ECU) – χωρίς κανένα εξάρτημα από την προηγούμενη γενιά. Πέρα από τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και την ενσωμάτωση του υβριδικού συστήματος, αυτό το βήμα επέτρεψε και την εισαγωγή ενός ψηφιακού πίνακα 7 ιντσών.

Η χαρακτηριστική αστική ευελιξία του Aygo X διατηρείται χάρη στα ανανεωμένα εξαρτήματα ανάρτησης TNGA, όπως οι αντιστρεπτικές δοκοί, τα ελατήρια και τα αμορτισέρ, καθώς και οι νέες πλήμνες τροχών με πέντε μπουλόνια. Αυτά διατηρούν την ευελιξία του οχήματος – όπως και την ακτίνα στροφής των 4,7 μέτρων – παρά την αύξηση του βάρους.



Τα πλεονεκτήματα της πλήρους υβριδικής τεχνολογίας κάνουν το νέο Aygo X ιδανικό σύντροφο για την πόλη, με χαμηλές εκπομπές CO2 μόλις 84 g/km – οι χαμηλότερες στην κατηγορία – εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τις ζώνες χαμηλών ρύπων.

Η μεγαλύτερη ισχύς ανοίγει νέες προοπτικές, κάνοντας τις μεγάλες διαδρομές πιο άνετες και ξεκούραστες. Με ισχύ αυξημένη κατά 44 DIN hp σε σχέση το προηγούμενο μοντέλο, το Aygo X αποδίδει πλέον 116 DIN hp και επιταχύνει από 0–100 km/h σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.Το πλήρως υβριδικό σύστημα επιτρέπει την ηλεκτρική οδήγηση για μεγαλύτερα διαστήματα, με τους οδηγούς να μπορούν να απολαμβάνουν πολλά από τα πλεονεκτήματα ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, χωρίς το άγχος της επαναφόρτισης της μπαταρίας.

Η έκδοση GR SPORT είναι εμπνευσμένη από τις αγωνιστικές ομάδες της TOYOTA GAZOO Racing.Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα για όλα τα μοντέλα Toyota, και το νέο Aygo X επωφελείται από το κορυφαίο στην κατηγορία πακέτο Toyota Safety Sense, που παρέχεται ως στάνταρ εξοπλισμός.Με τιμές από 19.500 ευρώ ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα.Εγγύηση Toyota, έως 11 έτη/ 200.000χλμ για το όχημα, έως 11 έτη/ 1.000.000χλμ για την υβριδική μπαταρία

