Αγρίνιο: Αγοράκι 2,5 ετών τραυματίστηκε σε σχολικό -Τι καταγγέλλει η μητέρα

«Δε μας έδωσαν πρώτες βοήθειες»

Αγρίνιο: Αγοράκι 2,5 ετών τραυματίστηκε σε σχολικό -Τι καταγγέλλει η μητέρα
Απίστευτη περιπέτεια γεμάτη αγωνία έζησε μια μητέρα από το Αγρίνιο, όταν ο μόλις 2,5 ετών γιος της τραυματίστηκε στο μάτι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με σχολικό λεωφορείο.

Η γυναίκα μετέφερε αμέσως το παιδί στο νοσοκομείο Αγρινίου, ωστόσο, όπως καταγγέλλει– κανείς δεν του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Αντίθετα, ενημερώθηκε ότι εάν το παιδί χρειαζόταν ακόμη και ένα ράμμα, θα έπρεπε να μεταβεί στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, διανύοντας απόσταση 85 χιλιομέτρων.

Η μητέρα του παιδιού μίλησε αποκλειστικά στο STAR και στην ανταποκρίτρια Κωνσταντίνα Τσεγγενέ: «Μας έστελναν από το Αγρίνιο στην Πάτρα, 85 χιλιόμετρα για ένα ράμμα... Η μόνη πράξη που έκανε ο γιατρός ήταν να πιάσει το τραύμα του παιδιού και μάλιστα με γυμνό χέρι. Μου είπε: “θα χρειαστεί ράμμα, εγώ δεν μπορώ να το αναλάβω γιατί δεν έχουμε παιδοχειρουργική».

Αγρίνιο: Αγοράκι 2,5 ετών τραυματίστηκε σε σχολικό -Τι καταγγέλλει η μητέρα

Στη συνέχεια, η μητέρα κατήγγειλε πως το παιδί αιμορραγούσε για δύο ώρες, χωρίς να λάβει ουσιαστική φροντίδα. «Δε μας έδωσαν πρώτες βοήθειες. Μου έδωσαν εμένα γάζα να καθαρίσω τα αίματα του παιδιού και μας έστελναν στην Πάτρα για ένα ράμμα. Το παιδί έτρεχε αίμα για δύο ώρες από την πληγή του», υποστήριξε. 

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου για το περιστατικό

Το νοσοκομείο, σε επίσημη ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και πως το περιστατικό έπρεπε να αντιμετωπιστεί από εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο.

«Υποδεχθήκαμε τον μικρό ασθενή με τη μητέρα του. Αν και δεν διαθέτουμε παιδοχειρουργικό τμήμα, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ζητήθηκε εκτίμηση από τον εφημερεύοντα οφθαλμίατρο. Ο γιατρός έκρινε ότι το περιστατικό έπρεπε να αντιμετωπιστεί σε εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο και δόθηκαν οδηγίες για τη μετάβασή του στο Καραμανδάνειο, εάν παρουσιαστούν επιπλοκές».

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το τραύμα του παιδιού αντιμετωπίστηκε τελικά σε φαρμακείο της γειτονιάς.

Σημειώνεται ότι την ώρα του ατυχήματος, ο μικρός βρισκόταν δεμένος μόνο στη μέση του, χωρίς ζώνη ώμων.

 

