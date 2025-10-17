Δημοσκόπηση MRB: Διχασμένοι οι πολίτες για την πορεία της χώρας

Το κόμμα Τσίπρα και το δίπολο Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη

17.10.25 , 21:32 Δημοσκόπηση MRB: Διχασμένοι οι πολίτες για την πορεία της χώρας
Περισσότερα

δημοσκόπηση MRB για κυβερνητική αλλαγή
Ένα σαφές μήνυμα δυσαρέσκειας για την τρέχουσα πορεία της χώρας και μια ισχυρή επιθυμία για κυβερνητική αλλαγή καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN. Παρότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της στην πρόθεση ψήφου, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αισθάνεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία κρίσης, με την ψήφο τους να καθορίζεται πλέον από την ανάγκη για χειροπιαστά αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους.


To πιο ηχηρό μήνυμα της έρευνας είναι η στάση των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση. Το 69,5% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, με το 62,2% να το δηλώνει με βεβαιότητα. Μόλις το 26,4% θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Αυτή η τάση είναι κυρίαρχη ακόμα και μεταξύ των ψηφοφόρων άλλων κομμάτων, με το 84,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 80% της Ελληνικής Λύσης να ζητούν αλλαγή.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

