Dacia: Τα μοντέλα που θα παρουσιάσει στην έκθεση Θεσσαλονίκης

Πρωταγωνιστης το νέο Dacia Bigster

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.25 , 16:44 Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία
02.09.25 , 15:49 ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία καταθέσεων μαζεύει από τις τράπεζες για ελέγχους
02.09.25 , 15:48 Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3
02.09.25 , 15:39 Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη
02.09.25 , 15:30 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε
02.09.25 , 15:29 Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
02.09.25 , 15:22 Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025
02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
02.09.25 , 15:10 Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
02.09.25 , 14:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης επέστρεψε και επίσημα;
02.09.25 , 14:52 EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher
02.09.25 , 14:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις
02.09.25 , 14:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
02.09.25 , 14:08 Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
02.09.25 , 14:03 Πάτρα: «Ράγισαν» καρδιές στην κηδεία της «ηρωίδας» γιαγιάς Τιτίκας
Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Dacia; Τα μοντέλα που θα παρουσιάσει στην έκθεση Θεσσαλονίκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα πλαίσια της 89ης ΔΕΘ, διοργανώνεται, για πρώτη φορά, και η έκθεση Auto Θεσσαλονίκη 2025, στο περίπτερο 13 του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου. Στην Auto Θεσσαλονίκη 2025 η Dacia, επίσημος εισαγωγέας της οποίας στην Ελλάδα είναι η Grand Automotive Hellas SA, από το Μάρτιο του 2025, θα συμμετέχει με ξεχωριστό περίπτερο, στο οποίο θα εκτίθενται τα πιο σημαντικά μοντέλα της. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη φετινή ΔΕΘ συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του θεσμού, η έκθεση φιλοξενεί περισσότερους από 1.500 εκθέτες από όλο τον κόσμο, ενώ αναμένονται πάνω από 200.000 επισκέπτες.

Dacia: Τα μοντέλα που θα παρουσιάσει στην έκθεση Θεσσαλονίκης

Πρωταγωνιστική θέση στο περίπτερο της Dacia θα έχει το ολοκαίνουριο Dacia Bigster, που μόλις λανσαρίστηκε και στην ελληνική αγορά, με τιμή εκκίνησης τα 23.800€!

Το νέο Bigster αποτελεί τη ναυαρχίδα της εταιρείας, που την εκπροσωπεί, για πρώτη φορά, στη δημοφιλή κατηγορία των C-SUV. To νέο μοντέλο διακρίνεται για τις πληθωρικές του διαστάσεις, με μήκος άνω των 4,5 μέτρων, αλλά και τους κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, με τον τελευταίο να ξεπερνάει τα 700 λίτρα. 

Το νέο Dacia Bigster εφοδιάζεται με πλήρη γκάμα ηλεκτρισμένων κινητήρων, βενζίνης και διπλού καυσίμου έως 140 ίππους (τεχνολογίας mild hybrid), αλλά και με το κορυφαίο, πλήρως υβριδικό, σύστημα κίνησης Hybrid 155, με απόδοση 155 ίππων, και μέση κατανάλωση που δεν ξεπερνάει τα 4,7lt/100 km, ένα εντυπωσιακό νούμερο αναλογικά με το μεγάλο όγκο του αυτοκινήτου. Το νέο Bigster προσφέρεται και σε έκδοση 4x4, με 5 προγράμματα τετρακίνησης. 

Dacia; Τα μοντέλα που θα παρουσιάσει στην έκθεση Θεσσαλονίκης

Δίπλα στο Bigster, το απόλυτο ευρωπαϊκό best seller SUV, το Νο1 σε πωλήσεις λιανικής SUV από το 2018, το Dacia Duster στην πιο σύγχρονη, 3η γενιά του. To μοντέλο που ενσαρκώνει πλήρως το πνεύμα της Dacia, προσφέροντας όλα όσα έχει ανάγκη ο σύγχρονος οδηγός, σε ένα σκληροτράχηλο, compact αμάξωμα που πάει παντού, καθώς είναι διαθέσιμο και σε έκδοση 4x4, ενώ εξοπλίζεται με πλήρη γκάμα κινητήρων, βενζίνης mild hybrid, διπλού καυσίμου και υβριδικό. 

Dacia; Τα μοντέλα που θα παρουσιάσει στην έκθεση Θεσσαλονίκης

Δίπλα στο νέο Duster, το μοντέλο με τις πιο ισχυρές πωλήσεις λιανικής από το 2017 στην ευρωπαϊκή αγορά, το Dacia Sandero Stepway, που διατίθεται με κινητήρες βενζίνης (TCe 90) και διπλού καυσίμου (Eco-G 100), αλλά και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (CVT). 
H Dacia θα βρίσκεται στο περίπτερο Α6, ενώ η έκθεση Auto Thessaloniki 2025 θα είναι καθημερινά ανοιχτή από το Σάββατο 6 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, τις καθημερινές από τις 14.00 – 22.00 και τα σαββατοκύριακα από τις 10.00 – 22.00. 

Οι τιμές των εισιτηρίων για τη ΔΕΘ, στα πλαίσια της οποίας διοργανώνεται και η Auto Thessaloniki 2025, ορίζονται ως εξής: Γενική είσοδος 5€, Μαθητές/Φοιτητές/ΑμεΑ 3€, Οικογενειακό 12€ (2 ενήλικες + 2 παιδιά).  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DACIA
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top