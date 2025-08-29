BMW Group: Πέτυχε το ορόσημο πωλήσεων των 3.000.000 μονάδων

Ένα νέο ρεκόρ πωλήσεων ηλεκτροκίνητων οχημάτων κατέγραψε το BMW Group: με την παράδοση ενός plug-in υβριδικού οχήματος της Σειράς 3 από το εργοστάσιο του Μονάχου, πέτυχε το ορόσημο πωλήσεων των 3.000.000 μονάδων. Το επίτευγμα αυτό οφείλεται στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων αμιγών ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών μοντέλων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η Ευρώπη αποτελεί με διαφορά τη μεγαλύτερη αγορά για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του BMW Group. Πάνω από το 60% των παγκόσμιων παραδόσεων ηλεκτροκίνητων οχημάτων του BMW Group πραγματοποιήθηκε στην ήπειρο που αποτελεί και την έδρα της εταιρείας. Το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στις συνολικές πωλήσεις του Group στην Ευρώπη υπερβαίνει ήδη το 40%. Ιδιαίτερα τα plug-in υβριδικά μοντέλα της BMW κατέγραψαν πρόσφατα αυξημένη ζήτηση, σημειώνοντας σημαντική άνοδο στις πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η εταιρική στρατηγική του BMW Group παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ηλεκτρική, ψηφιακή και κυκλική κινητικότητα του μέλλοντος. Οι πελάτες έχουν σήμερα στη διάθεσή τους περισσότερα από 15 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα σε όλες τις μάρκες του Group, καθώς και πάνω από 10 plug-in υβριδικά. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η ανανεωμένη BMW iX, με αυτονομία πάνω από 700 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Το BMW Group έθεσε τα θεμέλια αυτής της πορείας πριν από 50 και πλέον χρόνια, ως πρωτοπόρος της ηλεκτροκίνησης.