KOSMOCAR TRUCKS & BUSES: Η νέα εποχή της MAN

Η ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ περνά σε νέα εποχή, με την αλλαγή της εταιρικής της επωνυμίας σε KOSMOCAR TRUCKS & BUSES. Η μετονομασία ισχύει από τις 2 Αυγούστου 2025 και σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας της στον χώρο των φορτηγών και λεωφορείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αλλαγή ονόματος υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή εξέλιξη, αναβάθμιση υπηρεσιών και διεύρυνση της εμπορικής της δραστηριότητας. Οι απαραίτητες προσαρμογές σε όλα τα μέσα επικοινωνίας και συναλλαγών θα ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και τη συνοχή του νέου brand. Η KOSMOCAR TRUCKS & BUSES συνεχίζει με συνέπεια την αποστολή της: να βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, παρέχοντας λύσεις και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για κάθε ανάγκη μεταφοράς.