VW: Που παρουσίαζει τα νέα της μοντέλα

Η Volkswagen επιστρέφει στην IAA MOBILITY, τη μεγαλύτερη γιορτή κινητικότητας της Ευρώπης, με δυναμική παρουσία στην Odeonsplatz του Μονάχου. Από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, σε έναν ανοιχτό χώρο εμπειρίας με ελεύθερη είσοδο, η μάρκα παρουσιάζει νέα μοντέλα, επετειακές εκδόσεις και διαδραστικές δραστηριότητες που φέρνουν το όραμα «Κινητικότητα για Όλους» πιο κοντά στο κοινό.

Παγκόσμιες πρεμιέρες

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρώτη εμφάνιση ενός νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV μικρού μεγέθους. Το πρωτότυπο προαναγγέλλει το entry-level ID. της Volkswagen και έρχεται να ορίσει νέα πρότυπα σε σχεδίαση, ποιότητα και χώρους στην κατηγορία του T-Cross. Η έκδοση παραγωγής θα λανσαριστεί το 2026. Λίγο αργότερα, το ολοκαίνουργιο T-Roc θα παρουσιαστεί στο κοινό για πρώτη φορά.

Ειδικές εκδόσεις και επιστροφές

Η συνεργασία με τη BOGNER FIRE+ICE δίνει ζωή στο ID.3 GTX FIRE+ICE1, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση που εκτίθεται δίπλα στο εμβληματικό Golf II Fire and Ice της δεκαετίας του ’90. Παράλληλα, η 50ή επέτειος του GTI γιορτάζεται με το Golf GTI EDITION 502 – το ισχυρότερο GTI παραγωγής με 239 kW (325 PS). Μαζί του, το GTI History Wall και ένας αγωνιστικός προσομοιωτής ζωντανεύουν την κληρονομιά του θρυλικού μοντέλου.

Προσβασιμότητα για όλους

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα σε κάθε επισκέπτη. Τον προσανατολισμό διευκολύνουν ειδικοί οδηγοί στο δάπεδο και ανάγλυφοι χάρτες αφής για άτομα με τύφλωση ή περιορισμένη όραση. Η μετακίνηση με αμαξίδια εξυπηρετείται από ράμπες, ανελκυστήρες σκάλας και κατάλληλα έπιπλα. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε γραφή Braille, με υψηλή αντίθεση και σαφή εικονογράμματα, ενώ το πρόγραμμα της σκηνής υποστηρίζεται από διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα